ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا تعزيز التعاون الثنائي على هامش قمة مجموعة العشرين

جوهانسبرغ في 22 نوفمبر/ وام / التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، معالي الدكتور آبي أحمد، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب إفريقيا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آفاق تعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وأبرز البنود المدرجة على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين في دورتها لهذا العام، حيث أكَّد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الأطراف لضمان تنفيذ مخرجات القمة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي.

حضر اللقاء معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الإستراتيجية في ديوان ولي العهد.