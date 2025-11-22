"فريق الاتحاد الدولي" يعتمد 22 لاعباً ولاعبة في "أبوظبي جراند سلام للجودو"

أبوظبي في 22 نوفمبر/ وام / اعتمد فريق الاتحاد الدولي للجودو مشاركة 22 لاعباً ولاعبة في بطولة أبوظبي جراند سلام، المقررة من 27 إلى 30 نوفمبر الحالي على صالة "مبادلة أرينا" في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

ويواصل منتخبنا الوطني استعداداته المكثفة للحدث الدولي الكبير، بمشاركة نخبة المصنفين عالمياً، بإشراف المدرب فيكتور سيكتروف، ضمن خطة متكاملة، لوضع الترتيبات الفنية المحفزة للاعبين واللاعبات، قبل الانتقال إلى أجواء المنافسات.

وأكد سيكتروف، أن المنتخب أمام مرحلة مفصلية من الإعداد للمشاركة في البطولة، بأفضل التجهيزات الفنية المطلوبة، للحفاظ على مرحلة النتائج المحققة خلال المرحلة الماضية.

وأشار إلى الاهتمام الكبير بإعداد المنتخب، وتوفير متطلباته كافة، من سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الامارات للجودو، ومتابعة الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية، أمين السر العام ومشرف المنتخب الأول.

وأضاف أن المنتخب حقق قفزات كبيرة من خلال حصوله على أفضل الألقاب عالمياً، انطلاقا من الإنجاز الكبير في دورة الألعاب الأولمبية "ريو 2016"، بالإضافة إلى الفوز بعدد 26 ميدالية حتى الآن في موسم 2025، وحصد النقاط التأهيلية الأولمبية، بآمال كبيرة في المنافسة على الميداليات ببطولة أبوظبي جراند سلام.