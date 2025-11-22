معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2025 يقدم في يومه الثالث عروضا فنية

أبوظبي في 22 نوفمبر/ وام / شهدت فعاليات اليوم الثالث من معرض أبوظبي الدولي للقوارب، باقة من العروض الفنية والترفيهية التي استمتع بها الزوار، حيث جمعت بين الفقرات الموسيقية والعروض الجوية والبحرية.

وتميزت هذه الدورة بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والإقليمية والدولية، حيث جمع المعرض 1068 عارضًا وعلامة تجارية من 56 دولة، في تأكيد واضح على النمو السريع لقطاع الصناعات البحرية في المنطقة، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للصناعات البحرية والأنشطة المرتبطة بها.

وقدمت فرقة "الفرسان" عرضًا تمهيديًا في فترة الظهيرة استعدادًا لعرضها الجوي المباشر المقام في اليوم الختامي للفعالية، إذ ينتظر الزوار استعراضًا يقدّمه محترفون يستعرضون مهاراتهم في تنفيذ حركات دقيقة ومبهرة على ارتفاعات شاهقة.

ويعد هذا العرض مزيجًا بين الإبداع والمهارة الرياضية، ليشكّل إحدى أبرز محطات الترفيه خلال المعرض.

واستمتع زوار اليوم الثالث من المعرض بمجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية، إلى جانب الاطلاع على أحدث الابتكارات البحرية واليخوت والقوارب المعروضة، وأضفت هذه العروض الموسيقية الحية لميرايندا وأماندا معلوف أجواءً نابضة بالحيوية، مما منح الزوار تجربة مميزة إلى جانب ما يقدمه المعرض من عروض بحرية استثنائية.

كما شهد اليوم الثالث عروض جت سكي قدّم خلالها المحترفون حركات بهلوانية ومناورات سريعة خطفت أنظار الحضور على طول المرسى، ومع حلول المساء، تزايدت الأجواء حماسًا بعرض الألعاب النارية الذي أضاء سماء أبوظبي ليشكّل ختامًا مميزًا لفعاليات اليوم.

وتحدث جاك تايلور، المدير العام لبطولة SailGP، في ركن المعرفة عن نهائي الجولة الكبرى لبطولة مبادلة أبوظبي للإبحار الشراعي 2025، المقرر إقامتها في أبوظبي، إذ قدّم نظرة معمّقة حول استعدادات الفرق لهذا الحدث عالي المنافسة، والذي يُتوقع أن يكون من أقوى النهايات في تاريخ البطولة. ولا تزال أربعة فرق تتنافس على اللقب وهي فريق الإمارات GBR ونيوزيلندا وأستراليا وإسبانيا.

وخلال الجلسة، استعرض تايلور مراحل تجهيز القوارب الشراعية، مسلطًا الضوء على المنشآت المتقدمة المستخدمة في تصنيع القوارب والتحديات التقنية الكبيرة التي تواجهها الفرق الفنية.

وأوضح أن تجهيز القارب الواحد قد يستغرق ما يصل إلى ثلاثة أيام حسب ظروف السباق ومتطلباته، مما يعكس دقة العملية وخبرات العاملين فيها، ومن المقرر إقامة نهائي البطولة يومي 29 و30 نوفمبر 2025. وقدمت جلسة تايلور نظرة شاملة على ما يتطلبه التنافس على أعلى مستويات بطولة القوارب الشراعية الدولية.