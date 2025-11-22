ولي عهد أبوظبي يغادر جنوب إفريقيا بعد مشاركته في أعمال قمة مجموعة العشرين

جوهانسبرغ في 22 نوفمبر/ وام / غادر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، بعد مشاركته في أعمال قمة مجموعة العشرين، نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

رافق سمو ولي عهد أبوظبي، خلال المشاركة في أعمال القمة, وفد ضمَّ كلاً من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة؛ ومعالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة في وزارة الخارجية؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الإستراتيجية في ديوان ولي العهد.