كالدس و"LIG Nex1" توقعان شراكة إستراتيجية لتصنيع الصواريخ في الدولة

دبي في 23 نوفمبر /وام/ أعلنت مجموعة كالدس القابضة، المتخصصة في تطوير وتصنيع المنتجات الدفاعية ومقرّها أبوظبي، وشركة "LIG Nex1" الكورية الجنوبية، الرائدة في مجال الدفاع بأنظمتها الإلكترونية المتقدمة وحلولها الدقيقة الموجهة، عن توقيع شراكة إستراتيجية لتصنيع الصواريخ في الدولة، في خطوة تمثل مرحلة جديدة من التعاون الدفاعي بين الشركتين، وتعزز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز المكانة الريادية للصناعات الدفاعية الوطنية وتطورها.

وقع الاتفاقية سعادة طارق عبدالرحيم الحوسني، رئيس مجلس إدارة مجموعة كالدس القابضة، والسيد بون سانغ كو، رئيس مجلس إدارة مجموعة "LIG"، بحضور كبار المسؤولين من الشركتين، وذلك على هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2025 الذي اختتم أعماله مؤخراً.

وسيركز المشروع المشترك الجديد على تطوير أنظمة دفاع جوي من الجيل القادم، وإنشاء خطوط إنتاج مشتركة، وتنمية الكفاءات الهندسية الوطنية، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات لتعزيز التصنيع الدفاعي المحلي في إطار رؤية "نحن الإمارات 2031".

كما وقع الطرفان مذكرة تفاهم للتعاون المستقبلي في مجالات أنظمة الدفاع الجوي متعددة الطبقات، وأنظمة القيادة والسيطرة المعززة، والرادارات، وحلول الدفاع الجوي من الجيل القادم.

وقال الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة كالدس القابضة: "يمثل هذا المشروع المشترك خطوة محورية في تطوير قدرات التصنيع الدفاعي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز شراكاتنا العالمية. ونؤسس من خلال الجمع بين رؤية كالدس وخبرتها الصناعية، والتكنولوجيات الموثوقة لشركة "LIG Nex1"، لمرحلة جديدة من الحلول الدفاعية محلياً عالية الكفاءة".

وأضاف: "تعكس هذه الشراكة التزامنا الإستراتيجي ببناء منظومة صناعات محلية وطنية راسخة في دولة الإمارات، متصلة عالمياً ومرتكزة بقوة على القدرات الوطنية".

من جانبه، قال السيد إيكهيون شين، الرئيس التنفيذي لشركة "LIG Nex1": "يمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو ترسيخ شراكتنا وبناء قدرات تصنيع محلية متقدمة في دولة الإمارات. ونسعى بالعمل مع مجموعة كالدس القابضة، إلى توفير حلول دفاعية رائدة تعزز المنظومة الصناعية الدفاعية في الدولة وتدعم النمو التكنولوجي المستدام".