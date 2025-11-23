جمارك دبي تحقق ثلاث إنجازات عالمية في مؤتمر الأفكار البريطانية 2025

دبي في 23 نوفمبر /وام/ حققت جمارك دبي، ثلاثة إنجازات نوعية خلال مشاركتها في مؤتمر منظمة الأفكار البريطانية "Ideas UK 2025"، الحدث الدولي الأبرز في إدارة الابتكار، أولها الفوز بجائزة "فكرة العام 2025" في فئة خدمة المتعاملين عن منصة "المُنسق" المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في عملية تصنيف البضائع وفق رمز النظام المنسق "HS Code"، بما يسهم في تعزيز دقة وكفاءة الإجراءات الجمركية وسرعتها.

وحصلت جمارك دبي على الاعتماد البلاتيني بدرجة 100% لمنظومة إدارة الابتكار للسنة السادسة عشرة على التوالي، بما يعزز مكانتها كإحدى أبرز الجهات الحكومية العالمية في تبني الابتكار المستدام، ويعكس متانة منظومتها المؤسسية واستدامة ثقافة الابتكار من خلال مشاريع وتقارير مستقبلية تغطي أكثر من 36 فرصة ابتكارية.

وتمثل الإنجاز الثالث الذي حققته الدائرة، في اختيار منظمة الأفكار البريطانية، الموظف خالد الزرعوني، ضمن أفضل المتحدثين في المؤتمر عن مشاركته بعنوان "استشراف المستقبل من أجل الابتكار"، التي قدّم خلالها رؤية تحليلية حول توظيف الاستشراف لتطوير حلول مبتكرة تعزز جاهزية القطاع الجمركي.

وقال سعادة الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، إن هذه الإنجازات تعكس المكانة المتقدمة لجمارك دبي على خارطة الابتكار العالمية، وتؤكد نجاحها في تجسيد رؤية دبي في الريادة وصياغة نموذج حكومي مبتكر يحدث أثراً حقيقياً في خدمة المتعاملين.

وأضاف أن ما حققته الدائرة في مؤتمر منظمة الأفكار البريطانية 2025 ليس مجرد تكريم دولي، بل اعتراف عالمي بقدرة جمارك دبي على تطوير منظومة ابتكارية متجذّرة قادرة على مواكبة المستقبل بثقة.