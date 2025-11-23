تتويج الفائزين بسباق أبوظبي لقوارب التجديف التراثية

أبوظبي في 23 نوفمبر /وام/ اختتمت مساء أمس، منافسات سباق أبوظبي لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، الذي نظمته هيئة أبوظبي للتراث ضمن مشاركتها في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان التراث البحري الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، ويختتم اليوم.

وتوج سعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، وسعادة عبدالله بطي القبيسي، المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية بالهيئة، وفرح عبدالحميد البكوش، مدير إدارة المهرجانات والمنصات الثقافية بدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، وخليفة السويدي، مدير أكاديمية الرياضات البحرية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، الفائزين في السباق الذي جرى على كورنيش أبوظبي لمسافة 3 أميال بحرية بمشاركة 1156 بحاراً و68 قارباً تنافست في أربعة أشواط حملت ألوان علم دولة الإمارات.

وأسفرت نتائج السباق عن فوز القارب "شاطئ دبا" بناموس الشوط الأول "الأحمر"، فيما حل في المركز الثاني القارب "زلزال"، وجاء في المركز الثالث القارب "رأس الخيمة".

وحصل على المركز الأول في الشوط الثاني "الأخضر"، القارب "الدفاع"، وجاء في المركز الثاني القارب "الرمس"، وكان المركز الثالث من نصيب القارب "الفهيدي".

وأعلنت نتيجة الشوط الثالث "الأبيض" فوز القارب "وادي السيجي" بالمركز الأول، وحل ثانياً القارب "وادي سهم"، وجاء القارب "عناد 1" في المركز الثالث.

وأسفرت نتيجة الشوط الرابع "الأسود"، عن حصول القارب "عمان" على المركز الأول، فيما حصل القارب "KHK" على المركز الثاني، وحل القارب "غاير" في المركز الثالث.

وبلغت قيمة جوائز السباق أكثر من مليونين و400 ألف درهم، حيث حصل الفائز الأول في كل شوط على جائزة قدرها 80 ألفاً ونموذج قارب ذهبي، والثاني على 70 ألفاً ونموذج قارب فضي، والثالث على 60 ألف درهم ونموذج قارب برونزي، فيما توزعت بقية الجوائز النقدية على المشاركين توالياً.

وأشاد زايد ساري المزروعي، مدير إدارة المهرجانات التراثية والبحرية بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، بالتعاون المستمر بين الهيئة ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الذي يعكس التزام الجهتين بتوحيد الجهود لإحياء مفردات التراث البحري، وترسيخ ارتباط الأجيال بقيمه وتقاليده.

وأوضح أن إقامة السباق ضمن المهرجان، جاءت في إطار دعم الممارسات التراثية، وتشجيع مشاركة الشباب فيها، وإبراز الدور الحيوي الذي لعبه البحر في تشكيل هوية المجتمع الإماراتي بما ينسجم مع رؤية الهيئة في صون التراث وتعزيز استدامته، ويعكس حرصها على إبراز التراث البحري الإماراتي وصونه والتشجيع على ممارسته، مؤكداً أن تنظيم السباق على كورنيش أبوظبي مثل فرصة للجمهور للتعرّف عن قرب إلى مهارات التجديف التراثي، بما يعزز حضور هذه الرياضة العريقة في المشهد الرياضي والتراثي للدولة.