اتفاقية بين كالدس و3ME للتكنولوجيا لتعزيز الحلول الهجينة للآليات الدفاعية في المنطقة

دبي في 23 نوفمبر/ وام/ أعلنت مجموعة كالدس القابضة، المتخصصة في تطوير وتصنيع المنتجات الدفاعية ومقرّها أبوظبي، وشركة 3ME للتكنولوجيا الأسترالية الرائدة في تكامل الأنظمة المتقدمة، اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير الحلول الهجينة لآليات كالدس الدفاعية في مختلف أنحاء المنطقة.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة كالدس القابضة، وجاستين بين، الرئيس التنفيذي لشركة 3ME للتكنولوجيا.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في مبادرات مشتركة للتطوير والتكامل تركز على المنتجات والحلول الهجينة، بما يوفر مرونة تشغيلية أكبر وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، ويعكس التزامهما المشترك بالابتكار وتقديم قيمة مضافة من خلال مركبات أكثر كفاءة، وأقل انبعاثاً، وأكثر جاهزية لمتطلبات المستقبل في قطاع الدفاع.

وقال الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة كالدس القابضة إن هذه الاتفاقية تأتي تماشياً مع رؤيتنا في قيادة دفة الابتكار بمجال التصنيع الدفاعي، ومن خلال التعاون مع شركة 3ME، نسرّع من عملية دمج حلول الطاقة الكهربائية في أسطول مركباتنا، بما يضمن أداءً جاهزاً للمهام، ويدعم في الوقت ذاته إستراتيجية تعزيز الصناعات الدفاعية الوطنية وتبني تقنيات المستقبل.

من جانبه، قال جاستين بين، الرئيس التنفيذي لشركة 3ME للتكنولوجيا إن تقنيات 3ME للتكنولوجيا المبتكرة أثبتت كفاءتها في أصعب الظروف في أستراليا – بدءاً من المناجم تحت الأرض وصولاً إلى التطبيقات الدفاعية الأكثر تطلباً – واليوم، من خلال الشراكة مع مجموعة كالدس، ننقل خبراتنا إلى دولة الإمارات على نطاق صناعي واسع ونستفيد من قدرات المجموعة التصنيعية المبتكرة في مجال الصناعات الدفاعية.