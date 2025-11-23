"تريندز" يشارك في مهرجان العين للكتاب

أبوظبي في 23 نوفمبر/ وام / يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في الدورة السادسة عشرة من مهرجان العين للكتاب 2025، الذي يُنظمه مركز أبوظبي للغة العربية تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، خلال الفترة من 24 إلى 30 نوفمبر الحالي في العين سكوير – استاد هزاع بن زايد.

ويعرض المركز خلال مشاركته مجموعة من إصداراته البحثية الحديثة باللغتين العربية والإنجليزية، التي تتناول أبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب إصداراته الموجهة إلى فئة الشباب لتعزيز مهارات التفكير النقدي والمعرفة المستقبلية.

كما ينظّم ضمن برنامج المهرجان جلسات حوارية، تسلط الضوء على دور البحث العلمي في دعم الإبداع، وتعزيز التفاعل بين الفكر والثقافة والإعلام في خدمة التنمية المستدامة.