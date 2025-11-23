"الفجيرة الخيرية" تعزز ريادتها في تطوير العمل الخيري

الفجيرة في 23 نوفمبر/ وام / أعلنت جمعية الفجيرة الخيرية عن تعاونها مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لتطوير آليات العمل وتحديث أنظمة التحقق من البيانات المالية والإدارية، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة وتعزيز سرعة ودقة تقديم الخدمات للمستفيدين.

وأكدت الجمعية أن هذا التعاون يأتي في إطار حرصها على تبنّي أفضل الممارسات المتعلقة بإدارة المعلومات، وضمان تقييم أكثر دقة لملفات الأسر والحالات المستفيدة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الدعم المقدم، ويعزز من موثوقية الإجراءات المتّبعة في عمليات الصرف والدراسة.

وقال ، سعادة يوسف المرشودي، مدير عام الجمعية إن تعاوننا مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية يمثّل خطوة مهمة نحو تطوير بنية العمل المؤسسي في الجمعية، عبر الاستفادة من البيانات الموثوقة والتقارير الائتمانية الدقيقة التي تسهم في تعزيز كفاءة التحقق من الحالات، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بأعلى مستوى من الشفافية والمسؤولية.

وقال سعادة مروان أحمد لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية : سيتيح لنا هذا التعاون تزويد الجمعية بمنتجاتنا وتقاريرنا الائتمانية التي تدعم عمليات التحقق واتخاذ القرار، وهو ما سيُعزز من كفاءة إدارة الحالات ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.