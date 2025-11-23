أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة يرسّخ ثقافة الرياضة عبر سباق "تحدّي المرح" للأطفال

أبوظبي في 23 نوفمبر/ وام / نظّمت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، النسخة الثالثة من سباق "تحدّي المرح" في استاد مدينة زايد الرياضية.

ويأتي تنظيم السباق ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة 2025، وفي إطار مبادرة "وِد" لتنمية الطفولة المبكرة؛ وهي منصة عالمية تجمع الأفكار والأشخاص والأنظمة بهدف تحويل المعرفة في مجال تنمية الطفولة المبكرة إلى ممارسات فعّالة تُحدث أثراً ملموساً.

واستُلهم اسم المبادرة من كلمة "وِد" التي تعبّر عن المودّة والمحبة، في تجسيد لرؤية دولة الإمارات بأن الابتكار والتقاليد قادران على السير معاً لتعزيز رفاه الأطفال وأسرهم.

شهد السباق مشاركة أكثر من 500 طفل برفقة أولياء أمورهم، حيث قطع المشاركون مسافة كيلومتر في أجواء احتفالية تفاعلية شجّعت على الحركة والمرح والتواصل العائلي.

وعكست الفعالية روح الأسبوع الذي تختتم فعالياته اليوم بعد تنظيم أكثر من 300 فعالية بالشراكة مع أكثر من 65 جهة استراتيجية من مختلف القطاعات، من بينها أدنوك "شريك الطاقة"، والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة "شريك الرؤية"، وبيورهيلث "شريك الصحة".

ويُعد أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة، الذي أقيم هذا العام في نسخته الثانية تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، مبادرة رائدة تهدف إلى ترسيخ أهمية السنوات الأولى في حياة الطفل من خلال فعاليات تعليمية وصحية وترفيهية متنوعة.

وجمع الأسبوع مئات الأنشطة بالشراكة مع مؤسسات حكومية وخاصة ومجتمعية، بهدف بناء بيئات داعمة للأطفال، وتمكين الأسر، وتعزيز مكانة أبوظبي كإمارة صديقة للأسرة تضع رفاه الطفل في صميم رؤيتها.

وتميّز سباق هذا العام بعدد من اللحظات المُلهمة التي أضفت على الفعالية طابعاً خاصاً، حيث شارك أصغر عدّاء يبلغ من العمر 3 سنوات فقط، إلى جانب أطفال سبق لهم المشاركة في سباقات "تحدّي المرح" في الأعوام الماضية، مما يعكس ارتباط الأسر المستمر بهذه الفعالية السنوية.

وشهدت نسخة هذا العام تخصيص مساحات أكبر للأنشطة الترفيهية، وتوفير فرص أوسع للتفاعل بين الأطفال وأولياء الأمور، مما جعل التجربة أكثر شمولاً وإلهاماً.

وقال سعادة الدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة إن سباق تحدّي المرح للأطفال يمثل نموذجاً عملياً على دور الرياضة واللعب في دعم التطور الجسدي والنفسي للأطفال في سنواتهم الأولى.

وأضاف أن الأنشطة البدنية تحفّز النمو السليم، وتعزز المهارات الحركية، وتقوي العلاقة بين الطفل وأسرته.

من جانبه، قال سعادة طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: إننا نفخر بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في تنظيم سباق تحدّي المرح للأطفال، وهي فعالية تجسد رؤيتنا في نشر ثقافة الرياضة كأسلوب حياة يبدأ من الطفولة.

وأضاف أن توفير منصات رياضية مخصصة للأطفال يعزز صحتهم ولياقتهم، ويسهم في بناء مجتمع واعٍ بأهمية النشاط البدني، مؤكداً الالتزام بدعم هذه المبادرات النوعية التي تجمع بين الرياضة والأسرة.

ويأتي سباق تحدّي المرح ضمن نهج شامل خلال عام المجتمع 2025 لتعزيز المشاركة الأسرية، ودعم صحة ورفاه الأطفال، وتوفير تجارب مجتمعية ممتعة وملهمة تسهم في بناء جيل أكثر نشاطاً وصحة.