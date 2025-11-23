محمد الشرقي يشهد برنامج مخيم القيادات الإستراتيجية 2025 ويشيد بأهدافه

الفجيرة في 23 نوفمبر/ وام / شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة جانبًا من برنامج مخيم القيادات الإستراتيجية 2025 الذي نظمه مكتب رئاسة مجلس الوزراء في منتجع وفندق البحر بالفجيرة.

وأكد سموّه خلال حضوره ورشة إدارة الأداء ضمن برنامج المخيم؛ أن صناعة الثقافة القيادية المُستدامة تعد نهجًا إستراتيجيًا لدولة الإمارات ابتداءً بتجربة بناء الاتحاد إلى اليوم.

وأشار سموّه إلى التزام إمارة الفجيرة، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بدعم الكفاءات الوطنية وتمكينها في مختلف المجالات التي تسهم في تعزيز رؤية الدولة وتوجّهاتها في مسيرة التنمية الشاملة.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة، بأهداف برنامج القيادات الإستراتيجية المخصص للوكلاء والمدراء العموم في الوزارات والجهات الاتحادية، منوّهًا إلى دور البرنامج في تمكين القادة المشاركين وتعزيز مهاراتهم القيادية مدعومةً بأفضل الممارسات نحو مستويات أكثر تميزًا وكفاءة.

وعبّر قادة البرنامج عن شكرهم وتقديرهم لسمو ولي عهد الفجيرة على حضوره ومشاركتهم الورشة والبرنامج مما يشكّل حافزًا يسهم في تعزيز الترابط الإستراتيجي والرؤى وتحقيق أهداف البرنامج.