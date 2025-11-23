الإنجليزي كريس وود يتصدر تصفيات جولة مينا للجولف

دبي في 23 نوفمبر/ وام / أحرز لاعب الجولف الإنجليزي كريس وود، نجم كأس رايدر السابق، لقب التصفيات التأهيلية للموسم الجديد 2025-2026 من جولة مينا للجولف، التي أقيمت أمس على ملعب ترويا في البرتغال، معلنة انطلاق فعاليات الجولة التي تُعد مبادرة إماراتية رائدة في رياضة الجولف، والأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وتحظى باعتراف التصنيف الدولي الرسمي للجولف "OWGR".

وفرض وود سيطرته على المنافسات منذ اليوم الأول وحتى الختام، متصدراً الترتيب في الأيام الثلاثة، لينهي البطولة برصيد 6 ضربات تحت المعدل وبمجموع 210 ضربات، متفوقاً على مجموعة من اللاعبين من مختلف الجنسيات.

وتقدم وود، المتوج سابقاً بثلاثة ألقاب في جولة دي بي ورلد، على الثلاثي الفرنسي نيكولاس كالفيه، والإنجليزي ويل مارشال، والأسكتلندي سيباستيان ساندين، الذين أنهوا المنافسات بمجموع 216 ضربة، محققين المعدل نفسه.