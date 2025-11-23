اتفاق أوروبي باكستاني لتعميق الشراكة الإستراتيجية

بروكسل في 23 نوفمبر / وام / اتفق الاتحاد الأوروبي وباكستان على تعميق التعاون المشترك ومواءمة الرؤى الإستراتيجية في مختلف المجالات المشمولة بخطة عام 2019، وذلك خلال الجولة السابعة من الحوار الإستراتيجي التي عقدت في بروكسل مؤخرا برئاسة كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية، وإسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني.

ووفق بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي صدر في بروكسل اليوم، شملت التفاهمات تعزيز العمل في قطاعات التجارة والهجرة والطاقة وتغير المناخ، وتطوير الشراكات المعرفية، مع التأكيد على أهمية برنامج "نظام الأفضلية المعمم" (GSP+) كركيزة للعلاقات الثنائية.

وتطرق الجانبان إلى عدد من القضايا السياسية والأمنية، شملت تبادل الإحاطات حول الحرب في أوكرانيا، وقضية جامو وكشمير، والوضع في الشرق الأوسط وأفغانستان، مجددين التزامهم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والحلول السلمية للنزاعات.

واختتم الحوار بالاتفاق على عقد الجولة الثامنة في إسلام آباد.