أبطال "عالمية الجوجيتسو": ذهب أبوظبي محطة فارقة في مسيرتنا الاحترافية

أبوظبي في 23 نوفمبر / وام / أكد عدد من أبطال وبطلات الجوجيتسو المتوجين في فئة المحترفين من حملة الحزام الأسود للرجال، والبني والأسود للسيدات، ضمن اليوم الختامي لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، أن الوصول إلى منصات التتويج في البطولة يمثل محطة مفصلية في مسيرتهم، نظرا لما تتميز به من قوة المنافسات ومكانتها العالمية.

وقال الأمريكي سيبستيان سيربا، المتوج بذهبية وزن 69 كجم، إنه يشعر بفخر كبير بتحقيق لقبه الأول في أبوظبي بعد مشاركته مرتين سابقا، موضحاً أن خوضه النهائي في نسخة 2023 منحه دافعاً إضافياً للعودة بقوة هذا العام.

وأضاف: كان الأمر تحدياً شخصياً بالنسبة لي، واليوم أبدأ مرحلة جديدة أساسها هذا الإنجاز الذي تحقق في أبوظبي، وأتطلع إلى مواصلة تحقيق نتائج مميزة في السنوات المقبلة.

وأعربت البرازيلية جراسييل برناردو، المتوجة بذهبية وزن 49 كجم، عن سعادتها بالحفاظ على لقبها للعام الثاني على التوالي، مؤكدة أن الإنجاز جاء ثمرة استعداد كامل وجهد كبير لمواجهة تحديات جديدة. وقالت: الوصول إلى الذهب مجدداً يعكس حجم العمل المطلوب للمحافظة على هذا المستوى، وأشعر بفخر كبير لوجودي في بطولة تعد من الأصعب والأهم في مسيرتي.

وأعرب البرازيلي ثاليسون سواريس، المتوج بذهبية وزن 56 كجم، عن سعادته بفوزه الثاني في البطولة، مؤكداً أن الدفاع عن اللقب أمام نخبة من أبرز لاعبي العالم يعد تجربة مميزة؛ وقال: الدعم الجماهيري والطاقة الإيجابية في القاعة منحاني دفعة معنوية كبيرة، كرست سنوات طويلة من التدريب للوصول إلى هذه اللحظة، والتتويج في بطولة عالمية تحمل مكانة خاصة يظل إنجازاً له قيمة كبيرة.

وأبدت البرازيلية جيسيكا كارولاين، صاحبة برونزية فئة السيدات، رضاها بالمركز الثالث بعد خوض 15 نزالاً للوصول إليه؛ وقالت: المنافسة كانت قوية، والميدالية الذهبية ستظل الهدف الأهم، وما حققته اليوم خطوة نحو طموح أكبر في النسخة المقبلة.

وأكدت الكندية ليليان مارشان، المتوجة بذهبية وزن 62 كجم، أن هذا الإنجاز جاء بعد منافسات صعبة أمام نخبة من لاعبي العالم؛ وقالت: سأواصل العمل لتحقيق المزيد من النجاحات.

واعتبر البرازيلي فيليبي أندرو سيلفا، المتوج بذهبية وزن 94 كجم، أن حصوله على لقبه الرابع في أبوظبي يمثل محطة مهمة في مسيرته؛ وأكد أن ما حققه منحه حافزاً أكبر لمواصلة التقدم في المراحل المقبلة.