"جوجل" تكشف عن "جيميني 3" بقدرات برمجية متطورة ورسومات تفاعلية

سان خوسيه في 23 نوفمبر/ وام / أزاحت شركة "جوجل" الستار عن نموذجها المطور للذكاء الاصطناعي "جيميني 3"، الذي سيدعم محرك بحثها ومنصة المحادثة الخاصة بها، واضعة معايير جديدة في معالجة المعلومات عبر الوسائط المتعددة "نصوص وفيديو".

ويتميز النموذج الجديد بقدرته على إنشاء رسومات تفاعلية لتوضيح المسائل العلمية، وفهم أعمق لغرض المستخدم من البحث لاسترجاع نتائج أكثر دقة.

واستعرضت الشركة قفزات نوعية في قدرات "جيميني 3"، شملت تحليل مقاطع الفيديو الرياضية لتقديم نصائح فنية، وترجمة وصفات الطهي من الصور لتحويلها إلى كتب، فضلا عن تصميم برامج سياحية معقدة.

وفي مجال التطوير التقني، طرحت جوجل أداة "أنتيجرافيتي" لتمكين المبرمجين من إدارة وكلاء ذكاء اصطناعي ذاتيي التشغيل، مستفيدة من دمج هذه القدرات في منظومتها الخدمية الواسعة (الخرائط والبريد) لتعزيز تنافسيتها أمام "شات جي بي تي".