نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشامسي في العين

العين في 23 نوفمبر / وام / حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة عبدالله سالم خلفان الشامسي، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة خلفان سالم جروان الشامسي.

وأقيم الحفل في قاعة زاخر في مدينة العين، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنيا لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، ودعا المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

من جانبهم، عبّر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

تخللت الحفل فقرات تراثية وفنية، شملت عروضا من الفنون الشعبية الإماراتية، إلى جانب الأهازيج واللوحات الفولكلورية التي أضفت على المناسبة أجواء من الفرح والأصالة.