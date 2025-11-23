7 أعمال فنية لمهرجان الفنون الإسلامية تضئ بيت الحكمة ومجمع التكنولوجيا

الشارقة في 23 نوفمبر/ وام / افتتح محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، مدير مهرجان الفنون الإسلامية، افتتح مساء أمس 7 أعمال فنية ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرين من مهرجان الفنون الاسلامية.

حضر الافتتاح محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة مدير مهرجان ومروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة إلى جانب عدد من الفنانين العالميين والإعلاميين ومتابعي الحدث الفني.

واحتضنت ساحات بيت الحكمة 4 أعمال فنية هي: "جناح العباءة" للفنان أدن تشان "استوديو ال واي واي اتش" من هونغ كونغ، و"معابر مضيئة: الأركان الخمسة" للفنانة رومينا خانوم من المملكة المتحدة، و "منارة" للفنانة الإماراتية سلمى المنصوري، و" ابقي عينيكِ على النور" للفنانة السعودية فاطمة عبد الهادي.

فيما استضاف مَجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار 3 أعمال فنية، هي: "رماد ونظام" للفنانة الإماراتية روضة المرزوعي و"دائرة النور" للفنان الكويتي محمود شاكر، و"تكرار" للفنانة الإيرانية ندا سلمان بور.

وعكست الأعمال الفنية المعروضة شعار المهرجان "سراج" بدءا من تنوّع الأفكار والرؤى وصولاً إلى اللمسات الأخيرة.