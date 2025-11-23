12 مرشحا يتنافسون في انتخابات غينيا بيساو الرئاسية وسط إجراءات أمنية مشددة

بيساو في 23 نوفمبر / وام / توجه الناخبون في غينيا بيساو، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد وأعضاء للبرلمان.

ويتنافس في هذا الاستحقاق 12 مرشحا، يتقدمهم الرئيس المنتهية ولايته أومارو سيسوكو إمبالو، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية في سابقة تاريخية منذ إقرار التعددية الحزبية عام 1994.

وتجري العملية الانتخابية وسط تدابير أمنية صارمة لضمان سلامة التصويت، شملت إغلاق المجال الجوي والحدود البرية والبحرية، ونشر أكثر من 6700 عنصر أمن بدعم من قوات حفظ السلام التابعة لمجموعة دول غرب إفريقيا "إيكواس".

ومن المتوقع الإعلان عن النتائج الأولية بحلول الخميس المقبل.

-خلا-