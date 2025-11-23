"العين الدولي للصيد والفروسية 2025" يعلن عن برنامج حافل بالمسابقات في دورته الأولى

العين في 23 نوفمبر / وام / أعلن معرض العين الدولي للصيد والفروسية عن إطلاق باقة من المسابقات المميزة ضمن فعاليات دورته الأولى، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وبتنظيم مجموعة أدنيك، وبالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، في مركز أدنيك العين في الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر الحالي.

ويستند معرض العين الدولي للصيد والفروسية إلى نجاح النسخ السابقة من معارض الصيد والفروسية التي شهدتها أبوظبي على مدى العقدين الماضيين، ليواصل مسيرة الاحتفاء بثقافة الرياضات التراثية في دولة الإمارات.

ويهدف الحدث إلى إبراز مدينة العين كوجهة رائدة للثقافة والتراث في المنطقة، عبر تقديم تجربة مميزة للزوار والعارضين، تشمل فعاليات أصيلة وأنشطة مبتكرة.

ويُقدم المعرض بالتعاون مع هيئة أبوظبي للتراث "الشريك التراثي" برنامجاً حافلاً بالمسابقات التي تُبرِز الأنشطة التراثية الأصيلة، احتفاءً بالثقافة الإماراتية؛ إذ يوفر الحدث للزوار والعارضين فرصة المشاركة في مجموعة من المسابقات، التي تجسد الموروث والتقاليد عبر فعاليات متنوعة وتجارب مميزة، تعكس عمق الهوية الثقافية للدولة.

ويستضيف معرض العين الدولي للصيد والفروسية مسابقة مميزة للطبخ الشعبي، تهدف إلى إحياء المطبخ الإماراتي عبر إبراز نكهاته الأصيلة وتقنيات الطهي المتوارثة، حيث يستعرض المشاركون ضمن المسابقات مهاراتهم في إعداد الأطباق التراثية، مع التركيز على جودة المكونات، وأسلوب التحضير والتقديم، فيما تتولى لجنة تحكيم متخصصة تقييم الأطباق وفق معايير الذوق والإبداع والعرض النهائي.

ويشهد المعرض ورشة ومسابقة القهوة العربية، التي تُعدّ رمزاً للضيافة الإماراتية الأصيلة، وتهدف إلى إبراز القيمة الثقافية والاجتماعية للقهوة العربية، باعتبارها رمزاً للضيافة الأصيلة، وتتضمن الورشة جلستين رئيسيتين؛ الأولى صباحية لتعليم فن إعداد القهوة العربية على الطريقة التقليدية، والثانية مسائية يتنافس فيها المشاركين في تحضير وتقديم القهوة وفق معايير الأصالة والنكهة والالتزام بعادات الضيافة.

ويشهد معرض العين الدولي للصيد والفروسية إقامة مسابقة "اليولة" للأداء الشعبي، احتفاءً بهذا الفن الإماراتي العريق الذي يُجسّد قيم الشجاعة والفروسية والفخر الوطني، وتتيح المسابقة للأجيال الشابة فرصة التعرف على هذا التراث الأصيل، إذ يستعرض المشاركون مهاراتهم في التحكم بالعصا "اليولة" التقليدي، وإتقان الإيقاع والحركات أمام لجنة التحكيم والجمهور.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض آلاف الزوار على مدار خمسة أيام، ليشكل وجهة رائدة تفاعلية تجمع عشاق التراث والرياضات التقليدية، وتوفر للمشاركين فرص لعرض مهاراتهم ومنتجاتهم أمام جمهور واسع من المهتمين بثقافة الصيد والفروسية.