منصور بن محمد يثمّن إنجازات رياضيي الإمارات في مختلف المحافل الرياضية

دبي في 23 نوفمبر/ وام / ثمّن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، الإنجازات المتتالية التي يحققها رياضيو الإمارات في مختلف المحافل الرياضية، مؤكدًا أن أبناء الإمارات يواصلون حضورهم المشرّف بعزيمة الأبطال وإصرارهم على رفع راية الدولة عالية خفّاقة في كل المنافسات، مهما كان مستواها وتحدياتها.

وأشار سموه إلى أن النجاح التاريخي الذي حققته البعثة الوطنية في النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي اختُتمت مؤخرًا في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وحصد 27 ميدالية ملوّنة باسم الإمارات في أفضل مشاركة منذ النسخة الأولى عام 2005، يعكس حجم الجهود الكبيرة المبذولة من مختلف الكوادر الفنية والإدارية، ويجسّد قيمة العمل الجماعي وروح الفريق الواحد التي تميّز المنظومة الرياضية في الدولة.

وهنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الرياضيين الذين نجحوا في التتويج خلال الدورة، مؤكدًا أن استدامة التفوق الرياضي تتطلّب التزاماً مستمراً بمعايير التدريب الحديثة، وتطبيق الخطط طويلة المدى، والتركيز على تحقيق الأهداف المرسومة وترجمتها إلى نتائج ملموسة.

وأوضح سموه أن الفترة الماضية شهدت تميزًا لافتًا لمنتخباتنا الوطنية، سواء في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي استضافتها مملكة البحرين، أو في ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض، وهو ما يعكس التطور المتصاعد في مستوى رياضة الإمارات.

ونوّه سموه كذلك بنجاح وفد الإمارات الرياضي في ترسيخ مبدأ “المشاركة من أجل المنافسة”، من خلال تحقيق مجموعة من الأرقام القياسية في الرياضات التي شاركت فيها البعثة، بما يعكس جاهزية لاعبي الإمارات وقدرتهم على الحضور القوي في مختلف الاستحقاقات.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن اللجنة الأولمبية الوطنية ستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع الاتحادات الرياضية لدعم الرياضيين وتمكينهم من تحقيق المزيد من الإنجازات، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد جهودًا مضاعفة لتعزيز حضور الإمارات على خارطة الرياضة العالمية، وترسيخ المكانة التي تستحقها الدولة بفضل أبنائها المبدعين وطموحاتهم اللامحدودة.

وشاركت الإمارات في النسخة السادسة من ألعاب التضامن الإسلامي بــ 14 رياضة تضمنت الجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والمواي تاي، والتايكواندو، وألعاب القوى، والسباحة، والفروسية، والدواثلون، والمبارزة، ورفع الأثقال، والألعاب الإلكترونية، والهجن، إضافة إلى رفع الأثقال لأصحاب الهمم، وذلك بوفد مكوّن من 71 رياضياً ورياضية.