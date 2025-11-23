"كهرباء الشارقة" تنجز تركيب 3,650 عمود إنارة وتنفذ 32,432 عملية صيانة في عشرة أشهر

الشارقة في 23 نوفمبر/ وام / أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تركيب وتشغيل 3,650 عمود إنارة للطرق، وتنفيذ 32,432 عملية صيانة لأصول إنارة الطرق، إلى جانب تمديد شبكة إنارة الطرق بطول 146,258 مترا بمدينة الشارقة، وذلك خلال الفترة من بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أكتوبر 2025.

وأكد المهندس أحمد الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء، أن مشروعات الإنارة التي تنفذها الهيئة في مختلف مناطق إمارة الشارقة تتم وفق أفضل المواصفات والمعايير، حيث يتم تصميم شبكة الإنارة بما يتناسب مع الطرق الفرعية والرئيسية والطرق السريعة، سواء من حيث المسافات بين الأعمدة أو ارتفاعها أو تحديد عدد الكشافات التي سيتم تثبيتها على الأعمدة.

وأشار إلى أن فرق العمل بإدارة توزيع الكهرباء تعمل على تصميم واعتماد وتنفيذ شبكات الإنارة بعد دراسة المشروع وتدقيقه بما يتناسب مع مقاسات الطريق للتوزيع الأمثل للأعمدة والكشافات.

وأضاف أن الهيئة مستمرة في توفير أفضل الخدمات للمشاريع في كافة المناطق، مؤكدًا أن مشاريع الإنارة تُعد من المشروعات الحيوية والضرورية التي تُزين الشوارع وتُحقق الأمن والسلامة للسكان وسائقي المركبات على الطرق.