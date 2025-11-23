نهيان بن مبارك يحضر أفراح حجازي والعلي في دبي

دبي في 23 نوفمبر/ وام / حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة السيد محمد أديب حجازي، بمناسبة زفاف نجله الدكتور حسن إلى كريمة السيد علي حمد العلي.

أقيم الحفل بفندق جميرا بيتش في دبي ، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.

وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنيًا لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.