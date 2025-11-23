الجواد "كنالي" يحصد لقب كأس عيد الاتحاد على مضمار أبوظبي

أبوظبي في 23 نوفمبر / وام / أحرز الجواد "كنالي دو فاوست"، لليث رسينج، لقب سباق فخر الوطن، لكأس "عيد الاتحاد"،‏‏ وحصد الجواد "منشود"، لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، كأس سباق "البرق سبرينت" في الشوط السابع.

كما حقق المدرب مصبح المهيري "ثلاثية" لافتة، في السباق الخامس لمضمار أبوظبي للسباق أمس، من 7 أشواط، وبلغت جوائزه 900 ألف درهم.

وتفوق "كنالي دو فاوست"، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة جيمس دويل، في الشوط الرابع وجوائزه 500 ألف درهم، بمشاركة 14 خيلاً عمر 4 سنوات فما فوق، مسجلاً 1:43:10 دقيقة.

وانتزع "منشود"، لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة سيلفستر دي سوسا، المركز الأول في الشوط الختامي لمسافة 1200 متر، للخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب "البرق سبرنت"، وجوائزه 66 ألف درهم، بزمن قدره 1:22:53 دقيقة.

وحقق "غازي"، للمالك والمدرب سالم علي مرشد المرر، وقيادة برناردو بينيرو الفوز في الشوط الأول لمسافة 2400 متر، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق، على لقب "صقر أبوظبي" الكلاسيكي، وجوائزه 66 ألف درهم، محققا 2:44:86 دقيقة.

وتصدر الجواد الرمادي "طارق" لخالد زمان، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسون، الشوط الثاني لمسافة 2400 متر، للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق، على لقب "باث أوف ذا فيدريشن" وجوائزه 66 ألف درهم، بزن قدره 2:39:88 دقيقة.

وتفوق المهر الناشئ "عامر بيرن" لأحمد يوسف العريني، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة ريتشارد مولن، بفارق 6 أطوال في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة عمر 3 سنوات على لقب سباق بني ياس للميل وجوائزه 66 ألف درهم، مسجلاً 1:44:13 دقيقة.

وحصدت الفرس "جزيلة" لخلفان حمد القبيسي، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة حمد البوسعيدي، صدارة الشوط الخامس لمسافة 1400 متر للخيول العربية الأصيلة على لقب كأس الوثبة "ستاليونز" لملاك الإسطبلات الخاصة، وجوائزه 70 ألف درهم، مسجلة 1:31:00 دقيقة.

وحقق الجواد "رويال أوفيسر" لإسطبلات العفو للسباقات صدارة الشوط السادس لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات فما فوق على لقب "رايزنج ستار"، وجوائزه 66 ألف درهم، محققاً 1:22:53 دقيقة.