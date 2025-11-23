منافسات جائزة "زايد الكبرى" لسباقات الهجن تنطلق غدا في "ميدان الوثبة"

أبوظبي في 23 نوفمبر / وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، تنطلق غداً الاثنين، بميدان الوثبة للهجن في أبوظبي، منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2025، وتستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وخصصت اللجنة العليا المنظمة للجائزة 36 رمزاً تتنافس عليها المطايا المشاركة على مدار أيام الحدث، ويبلغ إجمالي عدد الأشواط خلال نسخة هذا العام 234 شوطاً، بواقع 75 لسن الحقايق، و40 لسن اللقايا، و34 لسن الإيذاع، و30 لسن الثنايا، و40 لسن الحول والزمول.

كما تشهد الجائزة إقامة 15 شوطاً للسباق التراثي للفئة العمرية من 15 إلى 20 عاماً، بجوائز تصل إلى 100 ألف درهم للفائز بالمركز الأول في كل شوط.

وتبدأ الفعاليات بمنافسات الحقايق على مدار يومين، وتقام في الفترة الصباحية 20 شوطاً تتنافس خلالها المطايا على جوائز نقدية قيمة خصصتها اللجنة المنظمة للفائزين، بينما تقام في الفترة المسائية 15 شوطاً تحضر خلالها 4 رموز.

وتستكمل بعد غد الثلاثاء في اليوم الثاني منافسات سن الحقايق على مدار 40 شوطاً، بواقع 26 في الفترة الصباحية و14 في الفترة المسائية، وتبرز 4 أشواط رئيسية أولى في الفترة المسائية، والتي تتنافس خلالها نجائب الأصايل على 4 رموز هي كأس وبندقية الأبكار والجعدان المفتوح، وكأس وشداد الأبكار والجعدان من فئة الإنتاج، إضافة إلى الجوائز المالية التي تتراوح بين 1.5 مليون درهم إلى 100 ألف درهم.

وتنطلق منافسات سن اللقايا، الأربعاء، في اليوم الثالث من الجائزة، عبر 40 شوطاً لهذه الفئة، منها 26 في الفترة الصباحية، و14 في الفترة المسائية، وخصصت لها 8 رموز بجوائز مالية تتراوح بين 1.5 مليون درهم إلى 100 ألف درهم.

ويشهد اليوم الرابع منافسات سن الإيذاع على مدار 34 شوطاً، منها 20 في الفترة الصباحية، و14 في الفترة المسائية، للفوز بعدد 8 رموز، إذ تم تخصيص رموز الجعدان في الفترة الصباحية، و4 رموز لمنافسات الأبكار في الفترة المسائية.

ويشهد اليوم الخامس الجمعة المقبل، السباق التراثي، للشباب والفتيات، من أجل إتاحة الفرصة للأجيال الجديدة للتعرف على الهوية التراثية، بالإضافة إلى شوطين للسباق الآسيوي.

وتقام منافسات سن الثنايا السبت المقبل على 8 رموز عبر 30 شوطاً، إذ تشهد الفترة الصباحية 16 شوطاً، تحضر خلالها 4 رموز لفئة الإنتاج، و14 شوطاً في الفترة المسائية، منها 4 رموز للأبكار والجعدان المفتوح والمحليات.

وتبدأ تحديات الكبار مع منافسات الحول والزمول يوم الأحد 30 نوفمبر الجاري، عبر 22 شوطاً، بواقع 10 أشواط في الفترة الصباحية و12 شوطاً في الفترة المسائية.

ويختتم المهرجان مطلع ديسمبر المقبل بأهم أشواط الجائزة لملاك الهجن، حيث تركض المطايا "الحول والزمول" في الفترة الصباحية على مدار 14 شوطاً، تم تخصيصها لفئة الإنتاج، تتنافس على 4 رموز.

وتتركز الأنظار في الفترة المسائية على أشواط الحول والزمول الرئيسي والمحليات، حيث سيكون الموعد مع الحول الرئيسي والذي يحصد خلاله الفائز به "السيف الذهبي"، إضافة إلى 5 ملايين درهم، بينما يحصل البطل في شوط الزمول الرئيسي على بندقية ومليون ونصف المليون درهم.

ويتوج الفائز في الشوط المخصص للحول المحليات بالسيف الفضي و2 مليون درهم، بينما يحصد الفائز في شوط الزمول المحليات على شداد ومليون درهم.