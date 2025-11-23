ختام بطولة الفجيرة الدولية لقفز الحواجز في نسختها الثالثة

الفجيرة في 23 نوفمبر/ وام/ تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، اختتمت بطولة الفجيرة الدولية لقفز الحواجز في نسختها الثالثة من فئة الثلاث نجوم، منافساتِها بمشاركة 200 فارسً وفارسة من 27 دولة، ضمن بطولات الفجيرة للفروسية.

وشَهِد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، يرافقه نجله الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، الجولة الأخيرة من اليوم الختامي للبطولة.

وتوّج سموه الفارس السوري شادي غريب الفائز بالجائزة الكبرى في البطولة، وأصحاب المراكز الستة المتقدمة في شوط الختام.

وجاءت منافسة الجائزة الكبرى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصُمّم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 150 سم، وشارك فيها 13 فارساً. ونجح فارسان في إكمال الجولة الرئيسة دون خطأ، قبل أن يتجدد التنافس بينهما في جولة التمايز بنتيجة خالية من الأخطاء أيضاً. وبفارق زمني مريح أنهى الفارس المتصدر شادي غريب؛ المشارك رقم (2)، جولة التمايز بصحبة الجواد "كبرنيت دو مارش" (13 سنة) في زمن بلغ 44.22 ثانية، محققاً الفوز على حساب الفارس الأوزبكي عبدالرخمون عبدلاييف، المشارك رقم (1)، مع الجواد "كبالون" (12 سنة)، والذي حقق زمناً بلغ 48.11 ثانية وتوّج بالمركز الثاني. أما المركز الثالث، فقد توّج به الفارس الإيراني علي عزيزنيا نظير أدائه في الجولة الرئيسة مع الفرس "أونيا دومين"، فيما نال الفارس عبد الله حميد المهيري جائزة المركز الرابع مع الجواد "أوشي فا دومنشوف".

وفي منافسة المرحلتين من الفئة الصغرى، على حواجز بارتفاع 115 سم، انطلقت منافسات اليوم الختامي للبطولة بمشاركة 66 فارساً وفارسة، أكمل 45 منهم المرحلتين دون خطأ. وبعد أداء قوي اتسم بالتحدي، وبفارق أجزاء من الثانية بين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، توّج بالصدارة فارسنا الناشئ صالح مفرج الكربي والجواد "فابيانو"، وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ 21.38 ثانية. وجاءت جائزة المركز الثاني من نصيب فارس الإمارات خالد أحمد الحمادي والجواد "أناكين دو فال هينري" بزمن 21.43 ثانية، بينما توّج الفارس الإيراني فرهانغ صادقي بالمركز الثالث مع الجواد "غزارو في دي ال" بزمن 21.69 ثانية.

واختتم الفارس المصري عبد الرحمن إكرام مشاركاته في الفئة الوسطى بثنائية مميزة حققها مع الفرس "غراديويت اتش بي سي" (14 سنة). فبعد فوزه الأول في ثاني أيام البطولة على حواجز الـ135 سم، عاد ليضيف فوزاً ثانياً في منافسة المرحلتين في يوم الختام، والتي شارك فيها 30 فارساً وفارسة، وأكمل منهم 4 فقط المرحلتين دون خطأ. وتصدر إكرام بعد إنهائه المرحلة الثانية في زمن سريع بلغ 26.37 ثانية، عجز المشاركون بعده عن كسره أو الاقتراب منه. وحلّت الفارسة الإيرانية سبانتا مهاجر في المركز الثاني مع الجواد "لوف أفير" بزمن 29.69 ثانية، فيما أحرز مواطنها الفارس فرهانغ صادقي المركز الثالث مع الجواد "كويك إن ستب" بزمن 30.76 ثانية.

استمرت المنافسات على مدار ثلاثة أيام بمشاركة دولية واسعة لتحقق البطولة نجاحاً لافتاً يعزز مكانتها على خارطة البطولات الرياضية الدولية.