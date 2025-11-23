الدول العربية تعقد التمرين السيبراني الأول بدولة قطر

الدوحة في 23 نوفمبر/ وام/ عقدت الدول العربية التمرين السيبراني الأول، الذي استضافته دولة قطر ممثلة بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وبالتنسيق مع الأمانة العامة ل"مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب".

وفي هذا الشأن هنأ الأمين العام لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب الدكتور إبراهيم بن صالح الفريح الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بدولة قطر على نجاح المناورة الوطنية للأمن السيبراني في نسختها الثانية عشرة، وكذلك نجاح استضافتها للتمرين السيبراني العربي الأول.

وأضاف الدكتور الفريح أن التمرين السيبراني يأتي إنفاذًا لقرارات مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب الرامية إلى تعزيز التعاون العربي المشترك في الأمن السيبراني، ورفعًا لمستوى الجاهزية السيبرانية للدول العربية في مواجهة التهديدات السيبرانية المتجددة، مشيراً إلى أن هذا التمرين يأتي تأكيدًا على التكامل العربي نحو حماية الفضاء السيبراني العربي، والاستمرار في تطوير قدرات الاستجابة للحوادث السيبرانية، وبناء آليات فاعلة للتنسيق وتبادل الخبرات بين دولنا الشقيقة.

يذكر أن التمرين السيبراني يهدف إلى تطوير قدرات المختصين في مجال الأمن السيبراني في الدول العربية، من خلال بيئة محاكاة افتراضية متقدمة تتيح للمختصين التعامل مع عدد من السيناريوهات المتنوعة للهجمات والمخاطر السيبرانية.

واشتمل التمرين على شق فني يركز على الجوانب التقنية المتعلقة بمواجهة الهجمات السيبرانية وتحليلها والتعامل معها، بالإضافة إلى شق إداري يهتم بإدارة الأزمة السيبرانية واتخاذ القرارات الإستراتيجية ووضع الإجراءات والسياسات عند حدوث أي اختراق سيبراني من خلال تنسيق الأدوار والتواصل بين الجهات المختلفة لضمان استجابة فعّالة وتعزيز الصمود السيبراني.