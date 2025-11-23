"غرفة الشارقة" تختتم بعثتها التجارية إلى كينيا وأوغندا

الشارقة في 23 نوفمبر/ وام/ اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس بعثتها التجارية إلى كينيا وأوغندا .

و هذه الزيارة المحطة العاشرة ضمن مسيرة تمتد لعقد كامل في هذه الأسواق الواعدة .

ترأس الوفد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي الغرفة إلى جانب رجال أعمال وممثلين عن شركات صناعية وتجارية كبرى، حيث شهدت الزيارة سلسلة اجتماعات مع نظرائهم في كينيا وأوغندا لبناء شراكات اقتصادية جديدة.

وخلال عشر سنوات من العمل في شرق إفريقيا، شاركت أكثر من 250 شركة من الشارقة في البعثات السابقة، ونُظم ما يزيد على 3500 اجتماع ثنائي أسفر عن توقيع أكثر من 80 مذكرة تفاهم و120 صفقة تجارية غير نفطية، فيما مثلت الشركات الصغيرة والمتوسطة 65% من المشاركين، ونجحت في إطلاق استثمارات جديدة ضمن 10 قطاعات رئيسية أبرزها الصناعات الغذائية والبناء والصلب والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس أن البعثة التجارية إلى كينيا وأوغندا تأتي في إطار دعم القطاع الخاص وتمكينه من دخول أسواق جديدة، مشيرا إلى الأهمية الاستثنائية لزيارة كينيا بالتزامن مع بدء تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، وما أظهره ملتقى الأعمال بين الشارقة وكينيا من رغبة مشتركة في إطلاق مشاريع استثمارية جديدة، خصوصاً مع مكانة كينيا بوصفها مركزا اقتصاديا مهما في المنطقة.

وحول محطة البعثة في أوغندا أشار العويس إلى سعي الغرفة لتحويل النمو المتزايد في التبادل التجاري إلى شراكات اقتصادية ملموسة، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية والأمن الغذائي.

وشهد "منتدى الأعمال بين الشارقة وأوغندا" في كمبالا بحث فرص الاستثمار وتوسيع التعاون في القطاعات الواعدة، إلى جانب لقاءات ثنائية وزيارات ميدانية لعدد من المنشآت الاقتصادية.