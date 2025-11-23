"أوقاف دبي": مبادرة "خبز السبيل" تتوسع لتقديم وجبات ساخنة عبر الأجهزة الذكية

دبي في 23 نوفمبر /وام/ أطلق مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع لـ مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، المرحلة الجديدة من مبادرة "خبز السبيل" التي توسع نطاقها لتقديم وجبات طعام ساخنة لفئة العمال عبر أجهزة ذكية مبتكرة تعمل على مدار الساعة وتقدّم الخدمة بطريقة حضارية تعزز التكافل الاجتماعي والعمل الخيري المستدام.

وتأتي المرحلة الجديدة من مبادرة "خبز السبيل" برؤية استشرافية تعكس حرص المؤسسة على تطوير حلول نوعية ومستدامة تعزز منظومة العمل الخيري وتلبي احتياجات المجتمع بطرق أكثر ابتكارا وفاعلية.

وتتميز الأجهزة الجديدة لمبادرة "خبز السبيل" بتصميم حديث ومتطور مزود بشاشة رقمية سهلة الاستخدام ونظام تبريد يحافظ على الطعام طازجاً إضافة إلى مؤشرات ذكية لمتابعة حالة الجهاز ومستوى الامتلاء والصيانة.

كما تم اعتماد نظام هوية ذكية للمستفيدين يتيح لهم الحصول على وجبة واحدة يوميًا بما يضمن عدالة التوزيع واستفادة أكبر عدد ممكن من الأفراد المحتاجين.

وتم تركيب الأجهزة بجوار عدد من المساجد في دبي مع خطة لتوسيع نطاق المبادرة تدريجياً عبر تركيب المزيد من الأجهزة خلال المرحلة المقبلة لتغطية مناطق إضافية وفقًا لاحتياجات الفئات المستفيدة.

وأكد سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، أن مبادرة "خبز السبيل" تجسّد رسالة دبي الإنسانية في رعاية الفئات محدودة الدخل وتعزيز مبدأ الوقف المبتكر القائم على تحقيق النفع العام بوسائل عصرية.

وقال "إننا نسعى في المؤسسة إلى تطوير أدوات العمل الوقفي عبر حلول ذكية ومستدامة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكرامة وسهولة بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم الخير والعطاء في المجتمع".

وأضاف أن المرحلة الجديدة من المبادرة تأتي لتواصل مسيرة العطاء بأسلوب أكثر تطورًا واستدامة مع التركيز على توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية في دبي.

وذكر أن المبادرة تتيح الفرصة أمام الأفراد والشركات وأهل الخير للمساهمة في دعمها من خلال التبرع كفالة الأجهزة أو المشاركة في توفير الوجبات تعزيزاً لقيم التكافل والعطاء وترسيخاً لدور الوقف في تحقيق التنمية الإنسانية المستدامة في دبي.

من جانبها أوضحت زينب جمعة التميمي مدير مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، أن إطلاق الموسم الجديد يأتي بعد النجاح اللافت الذي حققته المبادرة في عامها الأول عام 2022 حيث ساهمت في توزيع الآلاف من الخبز الساخن يوميًا عبر أجهزة آمنة وسهلة الاستخدام جرى توزيعها في "أسواق".

وأضافت أن المبادرة شهدت تطوير التقنية المستخدمة في الأجهزة لتصبح أكثر ذكاءً واستدامة مع إمكانية المراقبة والتحكم عن بُعد لضمان كفاءة التشغيل واستمرار الخدمة دون انقطاع فضلا عن توزيع الوجبات المتنوعة للفئات المستحقة.

يذكر أن مبادرة "خبز السبيل" عام 2022 انطلقت بهدف ابتكار نموذج وقفي حديث لتوفير الطعام للفئات العمالية بطريقة تحفظ كرامتهم من خلال أجهزة ذكية لتوزيع الخبز والوجبات الساخنة في مراكز أسواق وشهدت تفاعلاً واسعاً من المتبرعين وأفراد المجتمع.