"عقاري الشارقة" تحتفل بـ"عيد الاتحاد الـ54"

الشارقة في 23 نوفمبر/ وام/ احتفلت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة بعيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات بمشاركة واسعة من موظفي الدائرة وشركائها في القطاع العقاري.

وتضمن البرنامج فقرات تراثية وفنونا شعبية وعروضا وطنية جسدت مسيرة الاتحاد وإنجازاته.

حضر الحفل سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري وعبدالعزيز راشد آل صالح مدير الدائرة ومدراء الإدارات والموظفون إلى جانب ممثلين من شركات التطوير والمكاتب العقارية العاملة في الإمارة.

وأعرب المشاركون عن اعتزازهم بهذه المناسبة التي تعزز روح الوحدة والانتماء.

وأكد سعادة عبدالعزيز الشامسي في كلمته أن احتفالات هذا العام تجدد مشاعر الفخر بما حققته الدولة من إنجازات نوعية بفضل قيادة رشيدة جعلت الإنسان محور التنمية.