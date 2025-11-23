بطولة فزاع لليولة تواصل إثارتها مع حسم بطاقتين جديدتين للتأهل

دبي في 23 نوفمبر/ وام/ شهدت الحلقة الثالثة من النسخة الـ 25 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 21 من برنامج "الميدان"، ارتفاعا في وتيرة المنافسة مع اقتراب اكتمال قائمة المتأهلين للمرحلة الثانية، ضمن البطولة التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وحسم صالح حمد المنهالي وسعيد محمد المهيري بطاقتي التأهل في هذه الحلقة، ليبقى مقعدان سيتم التنافس عليهما في الحلقة المقبلة.

وجاءت مجريات الحلقة سريعة ومتقاربة المستوى عبر ستة تحديات شملت: اليولة، وتركيب الشداد، والسباحة، والرماية، وعدّ القصيد، والركض بالهجن.

وتصدر المنهالي من أبوظبي الترتيب بـ 60 نقطة، تلاه المهيري من دبي بـ 55 نقطة، ثم راشد الكيبالي من رأس الخيمة بـ 50 نقطة، وحميد سعيد الرزي من عجمان بـ 35 نقطة.

وبذلك ينضم المتأهلان الجديدان إلى عبيد حميد آل علي، وسالم فيصل الحوز، وحمدان ظافر الأحبابي، ونهيان مسري المنصوري، بانتظار الحسم في آخر مقعدين.

وانطلقت الحلقة على أنغام "ملح الإمارات" من كلمات عبدالله حمدان بن دلموك وأداء ميحد حمد وألحان فايز السعيد، ومع تحكيم خليفة بن سبعين، حيث نال الكيبالي والمهيري 25 علامة.

وفي تحدي السباحة تفوّق المنهالي والمهيري ليحصلا على 15 علامة، فيما برز الكيبالي والرزي في عدّ القصيد بإشراف الشاعر عتيق سالم الكعبي.

كما تألق المنهالي والمهيري في الرماية، فيما نجح الكيبالي والمنهالي في تركيب الشداد، ليختتم المنهالي والرزي الحلقة بتفوقهما في الركض بالهجن محققين 20 علامة لكل منهما.