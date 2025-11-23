20 فائزاً وفائزة في احتفالية جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو 2025

أبوظبي في 23 نوفمبر / وام/ شهدت صالة مبادلة أرينا، اليوم، فعاليات حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو 2025، مع ختام منافسات النسخة الـ 17 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي أُقيمت برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على مدى 11 يوماً بمشاركة 10,000لاعب ولاعبة من أكثر من 130 دولة حول العالم.

واستهلت فعاليات الجائزة بتكريم الرياضيين الإماراتيين الذين تألقوا خلال موسم 2025، حيث توجت سارة فاروق بجائزة أفضل لاعبة إماراتية تحت 16 عاماً، فيما حصد هزاع الكعبي جائزة أفضل لاعب للفئة ذاتها. وفي فئة تحت 18 عاماً، نالت عائشة الجنيبي جائزة أفضل لاعبة إماراتية، بينما فاز عبيد الكتبي بجائزة أفضل لاعب إماراتي. وعلى مستوى فئة الكبار، توجت شما الكلباني بجائزة أفضل لاعبة إماراتية، فيما حصد سعيد الكبيسي جائزة أفضل لاعب إماراتي.

وانتقل الحفل بعدها إلى تكريم الأكاديميات الدولية، حيث فازت أكاديمية "غرايسي بارا إنترناشونال" بجائزة أفضل أكاديمية دولية لفئة الناشئين. وشهدت الجائزة محطة استثنائية مع إعلان فوز أكاديمية "كوماندو جروب" الإماراتية بثلاث جوائز في موسم واحد، بعد حصولها على ألقاب أفضل أكاديمية دولية لفئة الهواة، وأفضل أكاديمية دولية لفئة الأساتذة، وأفضل أكاديمية دولية لفئة المحترفين.

وتواصل التكريم مع الجوائز القارية التي شملت 6 أبطال من مختلف أنحاءالعالم، حيث فاز أحمد العريبي بجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا، بينما توجت نيكي لويد جريفيث بلقب أفضل لاعبة في قارة أوقيانوسيا. وفي القارة الأوروبية، ذهبت الجائزة إلى اللاعبة لوري دي أوليفيرا، فيما حصل تياغو ماسيدو على جائزة أفضل لاعب في قارة أمريكا الشمالية والوسطى. أما جائزة قارة أمريكا الجنوبية فكانت من نصيب يارا ناسيمنتو، وتوج نورجان باتيربيكوف بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا، ليعكس هذا التنوع العالمي حجم الانتشار المتسارع للعبة وتنافسيتها الدولية.

وفي فئات الجائزة الدولية، فاز دافيد فيرنانديز بجائزة أفضل لاعب صاعد، وحصل تياغو ماركيز على جائزة أفضل لاعب في فئة الأساتذة، بينما نالت يارا ناسيمنتو جائزة أفضل لاعبة في فئة الحزام البني/الأسود، قبل أن يختتم لوكاس بروتازيو قائمة الفائزين بإحراز جائزة أفضل لاعب في فئة الحزام الأسود، ليُكرّس نفسه بطلاً لأقوى فئات المحترفين في موسم 2025. وبذلك يكتمل عدد الجوائز المخصصة للفائزين عند عشرين جائزة، موزعة على الفئات المحلية والقارية والدولية. كما تم تكريم الرعاة والشركاء من الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

وعبّر سعادة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، عن بالغ شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها اللا محدود للرياضة والرياضيين، مؤكداً أن الرعاية الكريمة والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة يشكلان أساس ازدهار رياضة الجوجيتسو وترسيخ حضورها، والارتقاء بها لتشكل منظومة رياضية متكاملة تعزز قيم الانضباط والثقة بالنفس والصبر والتحمل في نفوس الأجيال القادمة. كما توجه بالشكر إلى الأسر والعائلات على دورهم البارز في مؤازرة أبنائهم وبناتهم لتحويل الحلم إلى حقيقة.

وقالت عائشة الجنيبي عقب تكريمها: "تغمرني السعادة بهذا التكريم، فقد عملت طوال الموسم لتطوير مستواي وصقل مهارتي في المنافسات المحلية والدولية. هذا الإنجاز يمنحني دافعاً أكبر لمواصلة التدريب، ويمثل حافزاً لي للمنافسة واعتلاء منصات التتويج في الاستحقاقات المقبلة. أشكر اتحاد الإمارات للجوجيتسو ومدربي وأسرتي على دعمهم المستمر، وأتطلع لتقديم المزيد في المستقبل".

وقالت يارا ناسيمنتو: "أشعر بفخر كبير بحصولي على جائزة أفضل لاعبة في فئة الحزام البني/الأسود، وبجائزة أفضل لاعبة في قارة أمريكا الجنوبية. هذا التقدير يعني لي الكثير، لأنه يأتي ثمرة عمل طويل وتضحيات امتدّت على مدى موسمٍ كامل حافل بالتحديات. حرصت في كل بطولة على تقديم أفضل ما لدي، ومع كل نزال كنت أتعلم شيئا جديداً يدفعني إلى الأمام. أتوجه بالشكر لفريقي ومدربي وكل من وقف إلى جانبي، فنجاحي هو نتيجة عمل جماعي. أتطلع لمواصلة التطور ورفع سقف طموحاتي في المواسم المقبلة".

وقال لوكاس بروتازيو: "نبدأ في كل موسم رياضي بصورة معيّنة، ونخرج في نهايته بصورة أخرى أشد نضجًا وخبرة وهو ما يمنح الرحلة قيمتها الحقيقية. أشعر بامتنان كبير لما حظيت به من فرص وتحديات أسهمت في تطوير مستواي. ويسعدني الفوز بهذه الجائزة فهي تمنحني إحساسا قوياً بالانتماء والتقدير. أتوجّه بالشكر لكل من دعمني لأختتم الموسم بالحصول على لقب أفضل لاعب بفئة الحزام الأسود".

وشهد الحفل تقديم جائزة “العطاء الإنساني” إلى مؤسسة أدفانس لخدمات الإسعاف، تقديراً لدورها النبيل وجهودها التي جسدت المعنى الأسمى للرياضة كقيمة إنسانية تتجاوز حدود المنافسة خلال بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.