"أبوظبي الدولي للقوارب" يرسخ مكانته منصة عالمية للابتكار البحري

أبوظبي في 23 نوفمبر/ وام/ عزز معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2025 مكانته كمنصة رائدة وحيوية لعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والتقنيات العالمية في عالم البحر والرياضات المائية، حيث اجتمعت نخبة من أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية للكشف عن ابتكارات جديدة تؤكد ريادة أبوظبي على خارطة التميّز البحري.

وفي هذا الإطار، سجلت شركة الشعالي مارين حضورا لافتا من خلال عرض ثلاثة نماذج مميزة من القوارب: AS 100 وماغلين 40 ومركز كونسولو 50، والتي تعكس نهج الشركة في المزج بين الأداء العملي والراحة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والموثوقية.

كما كشفت العلامة الإماراتية "أوريكس" عن قارب أوريكس 37LX الذي تم إطلاقه رسميا خلال المعرض، ليشكل إضافة نوعية إلى سلسلة قوارب أوريكس الفاخرة.

ويتميز القارب الجديد بأداء فائق وتصميم مغلق يوفر الحماية من الأجواء الخارجية إضافة إلى خزان وقود بسعة 1,135 لتر، وخزان مياه عذبة بسعة 113 لترا، مما يجعله خيارا مثاليا للرحلات البحرية الطويلة.

ويجسد القارب رؤية الجيل الجديد من قوارب أوريكس التي تجمع بين الجودة العالية والانسيابية في التصميم، ليكون الرفيق الأمثل للعائلات وهواة الصيد ومحترفي الرياضات المائية.

بدورها، شاركت علامة "انتيكا" التي تأسست من شراكة بين مستثمرين إماراتيين وأميركيين، ويتم تصنيع منتجاتها في كمبوديا، من خلال عرض تشكيلة واسعة من المنتجات التي تخدم هواة الرياضات الخارجية من الصيد والفروسية والسباحة، حيث تطرح الشركة أكثر من 50 منتجا مختلفا.

وتستهدف الشركة من خلال المعرض؛ تعزيز حضورها الإقليمي وذلك من خلال مواصلتها المشاركة في كبرى المعارض، حيث تمتلك "انتيكا" حتى الآن ثلاثة فروع في الإمارات، كما تسلط الشركة الضوء على منتجاتها التي تمتاز بخفة الوزن والمتانة، إلى جانب طبقات حماية من أشعة الشمس بنسبة تصل إلى 50%.