برعاية الشيخة فاطمة بنت زايد/ جمعية أم المؤمنين بعجمان تحتفل بعيد الاتحاد الـ54

عجمان في 24 نوفمبر/ وام/ برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، نظمت جمعية أم المؤمنين في عجمان احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ54.

وشهد الحفل حضوراً كبيرا من الشخصيات العامة في عجمان وكبار المواطنين وذوي الهمم، إلى جانب جمهور واسع من الأسر والمجتمع المحلي، ما يعكس أهمية هذه المناسبة في تعزيز قيم التلاحم الاجتماعي، والتعبير عن الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، والاعتزاز بمسيرة الاتحاد والهوية الوطنية.

وتضمن الحفل مجموعة من الفقرات الوطنية والتراثية المتنوعة، حيث قدّمت الفرقة العسكرية التابعة للقيادة العامة لشرطة عجمان عرضاً عسكرياً جسّد مظاهر الانضباط والروح الوطنية، فيما قدم طلاب مدرسة الحكمة الخاصة فقرة استعراضية عكست فخر الأجيال الصاعدة بوطنهم وقيادتهم الرشيدة.

كما شارك مركز عجمان لتأهيل ذوي الهمم بفقرة بعنوان "الأسرة في ظل الاتحاد"، استعرضت دور الأسرة الإماراتية في بناء المجتمع وتعزيز قيم التكافل والتلاحم.

وقدم الدكتور سيف البدواوي الباحث في تاريخ الخليج العربي، عرضاً مستفيضاً حول مسيرة الاتحاد وإنجازات الدولة في مختلف المجالات، مؤكداً أن الاتحاد كان وما زال أساس النهضة الوطنية والتقدم المستدام.

وشهد الحفل أيضاً فقرة لليولة التراثية قدمتها فرقة أهل المعاني الحربية بمشاركة مركز مشاغل للتأهيل المهني والتشغيل الدامج لأصحاب الهمم، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور، كما تضمن الحفل مسابقات شعبية مستدمة من التراث.

وضم الحفل معرضا للأسر المنتجة، تم خلاله عرض منتجات محلية وتراثية متنوعة، للتعريف بإنتاج المواهب الوطنية وتحفيز ريادة الأعمال المجتمعية.

وفي ختام الفعالية، كرمت جمعية أم المؤمنين الرعاة والداعمين والشركاء تقديراً لمساهماتهم وجهودهم في إنجاح الحفل، مؤكدة استمرارها في تنظيم فعاليات وطنية ومجتمعية تعزز الهوية الوطنية وترسخ القيم الإماراتية الأصيلة.