"جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو" / منصة تصنع أبطال المستقبل وترسخ التميز الدولي

أبوظبي في 24 نوفمبر/ وام/ أكد عدد من المتوجين بجوائز الأفضل في احتفالية جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، أن الفوز بإحدى أهم الجوائز على الساحة الدولية يمثل تتويجاً لعمل موسم كامل، وحافزاً قوياً لمواصلة العطاء وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال السنوات المقبلة.

وشهدت "مبادلة أرينا" في بمدينة زايد الرياضية، أمس، احتفالية تكريم الفائزين بجوائز الموسم بعد ختام منافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي أقيمت بمشاركة 10 آلاف لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.

وأعرب هزاع الكعبي، الحائز على جائزة أفضل لاعب إماراتي تحت 16 عاماً، عن سعادته بالتتويج، مؤكداً أن الجائزة نتاج عمل متواصل طوال الموسم، بعد تحقيقه مراكز متقدمة في بطولتي العالم بتايلاند وكرواتيا.

وقال إن التتويج في أبوظبي، وكذلك في أبرز البطولات العالمية، يعد دافعا كبيرا لمواصلة التطور والوجود الدائم على منصات التتويج.

من جانبها، عبرت اللاعبة عائشة الجنيبي، المتوجة بجائزة أفضل لاعبة إماراتية تحت 18 عاماً، عن اعتزازها بالجائزة، مشيرة إلى أنها وضعتها هدفاً منذ بداية الموسم، ما حفزها لتحقيق نتائج مميزة في البطولات المحلية والخارجية وصولاً إلى منصة التتويج في أبوظبي.

من ناحيتها أكدت اللاعبة سارة الزرعوني، الفائزة بجائزة أفضل لاعبة إماراتية تحت 16 عاماً، أن الفوز بالجائزة مكافأة لجهود عام كامل من التدريب والمنافسة، مشيرة إلى أن الحصول على جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو هو أفضل دافع لمواصلة مشوارها في اللعبة.

من جهته أعرب البرازيلي تياغو ماسيدو، الحائز على جائزة أفضل لاعب في قارتي أمريكا الشمالية والوسطى، عن سعادته الكبيرة بالتتويج للمرة الثانية على التوالي في أبوظبي، مشيرا إلى أن هذا التقدير يعكس عملاً متواصلاً على مدار موسم كامل، وأن الفوز بالجائزة للمرة الثانية يمنحه دافعاً إضافياً لتحقيق المزيد في مشاركاته المقبلة

من جانبه وصف مواطنه لوكاس بروتازيو، المتوج بجائزة أفضل لاعب في فئة الحزام الأسود، فوزه في أبوظبي بأنه شرف كبير خاصة بعد موسم طويل وصعب، مؤكدا أن الوقوف على منصة التتويج لحظة لا تُنسى، وتمنحه طاقة كبيرة لمواصلة التطور.

من جهتها، أعربت الأسترالية نيكي لويد جريفيث، الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في قارة أوقيانوسيا، عن فخرها بالتتويج للمرة الثالثة في مسيرتها، مؤكدة أن أبوظبي أصبحت وجهة ملهمة لأبطال الجوجيتسو حول العالم. وقالت: «أشعر دائماً بالامتنان للتقدير الذي أحظى به في الإمارات. الوقوف على منصة التتويج يجسد حصاد عام كامل من العمل ويحفزني للحفاظ على مستواي وتطويره».