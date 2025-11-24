تعاون بين "زايد لأصحاب الهمم" و"مدينة خليفة الطبية" في مجالات الرعاية والتأهيل

أبوظبي في 24 نوفمبر/ وام/ وقّعت هيئة زايد لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لشركة "صحة"، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية والتأهيل، وتقديم خدمات طبية شاملة وعالية الجودة لأصحاب الهمم، بما ينسجم مع رؤية حكومة أبوظبي في بناء مجتمع شامل ومستدام يضمن جودة الحياة للجميع.

وقّع المذكرة كل من سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان، المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، وسعادة سعيد جابر الكويتي، المدير التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في تقديم الفحوصات الطبية الدورية، وخدمات التقييم والتأهيل المتخصص من قبل فرق طبية مؤهلة، إضافة إلى تدريب الكوادر الطبية على أفضل أساليب التعامل مع أصحاب الهمم، وتبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية وإعادة التأهيل.

وتتضمن المذكرة مبادرات نوعية، من بينها توفير طبيب تأهيل بشكل دوري داخل الهيئة، وتنظيم زيارات ميدانية لتقييم الطلبة المنتسبين، إلى جانب بحث افتتاح فرع لمقهى “Bee Café” – الذي يديره أصحاب الهمم – داخل مرافق مدينة الشيخ خليفة الطبية، بهدف تعزيز دمجهم في بيئة العمل وتمكينهم اقتصاديًا.

وفي المقابل، ستعمل هيئة زايد لأصحاب الهمم على تزويد مدينة الشيخ خليفة الطبية بمنتجات ورش الطباعة ثلاثية الأبعاد لمدة شهر مجانا، إلى جانب دعم إنتاج الزي الرسمي للطواقم الطبية عبر ورش الخياطة التابعة لها، بما يعكس روح التكامل والشراكة ويجسّد مبدأ “التمكين من خلال العمل”.

وأكد سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان، أن هذا التعاون يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في تمكين أصحاب الهمم صحياً ومجتمعياً، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على ضمان حصولهم على أفضل خدمات الرعاية والتأهيل بما يعزز استقلالهم وجودة حياتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وأضاف أن الهيئة مستمرة في بناء شراكات إستراتيجية مع مؤسسات القطاع الصحي في الدولة، لتوسيع نطاق خدماتها في مجالات الكشف المبكر، والتشخيص، والعلاج، والتأهيل المستدام، بما يحقق تكامل الأدوار ويعزز منظومة الرعاية الشاملة لأصحاب الهمم من الطفولة وحتى مرحلة البلوغ.

من جانبه، قال سعادة سعيد جابر الكويتي، إن شركة "صحة" التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، تضع في طليعة أولوياتها تقديم خدمات رعاية صحية متكاملة وعالمية المستوى، تسهم في تحسين جودة حياة جميع أفراد المجتمع، وبالأخص أصحاب الهمم الذين يمثلون جزءًا أساسيًا من نسيجنا الاجتماعي.

وأوضح أنه من خلال هذا التعاون يتم العمل على تلبية احتياجاتهم العلاجية والتأهيلية بما يضمن لهم حياة كريمة وفرصًا متكافئة للاندماج والمشاركة الفاعلة.

من ناحيته قال بدر بدر القبيسي، المدير التنفيذي في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إن مذكرة التفاهم مع هيئة زايد العليا لأصحاب الهمم خطوة إستراتيجية نحو تعزيز التعاون بين الجهات الصحية والاجتماعية في إمارة أبو ظبي، وتؤكد الالتزام المشترك بتمكين أصحاب الهمم وتوفير بيئة علاجية وتأهيلية متخصصة تدعم تطورهم واندماجهم.