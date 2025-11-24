الاتحاد للطيران:تسيير طائرة إيرباص A380 إلى طوكيو صيف 2026

أبوظبي في 24 نوفمبر /وام/ أعلنت الاتحاد للطيران عن تسيير طائرتها من طراز إيرباص A380 إلى ناريتا، طوكيو، في صيف 2026.

وستبدأ الطائرة الشهيرة ذات الطابقين رحلاتها بين مطار زايد الدولي ومطار ناريتا الدولي في 16 يونيو 2026، تزامنًا مع موسم السفر الصيفي المزدحم، حاملة الجناح الجوي الوحيد المكون من ثلاث غرف في العالم.

وقال آريك دي، رئيس شؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران : شهدنا طلبًا قويًا من ضيوفنا إلى اليابان، وتُتيح لنا طائرة A380 تلبية هذا الطلب.وأضاف أن الطائرة تناسب هذا المسار تحديدًا، نظرًا لأهمية رحلات العمل بين دولة الإمارات واليابان اللتين تربطهما علاقات اقتصادية وثقافية عميقة.

وتُتيح السعة الإضافية للمزيد من المسافرين اليابانيين خيارات سفر سواءً كمحطة توقف أو وجهةً للاستكشاف.

وتنضم طوكيو إلى شبكة الوجهات التي تخدمها طائرات الاتحاد للطيران من طراز A380 إلى جانب لندن وباريس وتورنتو وسنغافورة، مع توفر الرحلات للحجز الآن.