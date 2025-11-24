مركز أدنيك أبوظبي يستضيف ندوة "بيتكوين للشركات"

أبوظبي في 24 نوفمبر / وام/ يستضيف مركز أدنيك أبوظبي ندوة "بيتكوين للشركات"، ضمن فعاليات مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025 "بيتكوين مينا" الذي تنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع شركة بي تي سي يومي 8 و9 ديسمبر المقبل.

وتقام الندوة في اليوم الأول من فعاليات المؤتمر وهي فعالية حصرية تتطلب التسجيل المسبق نظرًا لمحدودية المقاعد والإقبال الكبير المتوقع.

وتركز الندوة على إبراز مكانة أبوظبي كمركز إقليمي رائد في مجال ابتكار البيتكوين والأصول الرقمية، في وقت تشهد فيه استراتيجيات الشركات العالمية تحولًا لافتًا نحو اعتماد البيتكوين كاحتياطي استراتيجي إلى جانب كونه أصلًا استثماريًا، وتشير أحدث البيانات إلى أن الشركات المدرجة في البورصات العالمية تمتلك أكثر من 688 ألف بيتكوين، وهو رقم قياسي يتزايد بشكل مستمر كل ربع سنة.

وتأتي الفعالية في ظل تسارع اهتمام الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تتميز بأسواقها الرأسمالية وهياكلها السيادية، باحتضان الابتكار والتحول الرقمي، مما يجعلها ساحة تنافسية رئيسية في هذا المجال.

وقال أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال 360 والفعاليات: "ندعم مبادرة بيتكوين للشركات باعتبارها جزءًا أساسيًا من مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025، وهذه المبادرة تأتي استجابة لتزايد اعتماد البيتكوين في المنطقة، وتعزز مكانة أبوظبي كمركز رائد للابتكار المالي، وبتوفير منصة تجمع القادة العالميين والإقليميين، نعمل على دفع حوار بنّاء وخلق فرص حقيقية تسهم في ترسيخ دور دولة الإمارات والمنطقة في تشكيل مستقبل التمويل الرقمي وضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل".

وقال جورج ميخائيل، المدير العام لشركة "بيتكوين للشركات: "تتمتع منطقة الشرق الأوسط بموقع استراتيجي يؤهلها لقيادة المرحلة المقبلة من اعتماد البيتكوين، وبفضل قوتها المالية، وشغفها بالابتكار، ورؤيتها الاستثمارية طويلة الأجل، تدرك المنطقة أهمية الحفاظ على القيمة عبر الأجيال، وهو ما يجعل البيتكوين جزءًا أساسيًا من هذه المسيرة".

تضم قائمة المتحدثين في ندوة "بيتكوين للشركات" نخبة من الأسماء العالمية، أبرزهم مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي وأحد أبرز الخبراء في توجيه خزائن الشركات نحو اعتماد البيتكوين كأصل احتياطي، كما يشارك في الفعالية رائد الأعمال التكنولوجي ومؤسس شركة تدريب الرؤساء التنفيذيين مارك موس، إضافة للمستثمر في رأس المال الاستثماري وخبير البيتكوين الكلي جورج ميخائيل، إضافة إلى تيريزا موريسون من شركة بلوك سبيسز.

ويُشكل هذا التجمع العالمي للخبراء فرصة نادرة للاستماع مباشرة إلى أبرز الأصوات في عالم البيتكوين واستكشاف أحدث الاتجاهات في اعتماد الشركات لهذه العملة الرقمية.

كما ستسلط ندوة "بيتكوين للشركات" الضوء على كيفية قيام الشركات الرائدة في مختلف القطاعات والمناطق بتخصيص رؤوس أموال كبيرة للاستثمار في البيتكوين، في انعكاس واضح لتزايد الزخم في الاستثمارات المؤسسية.

وسيحصل الحضور على معرفة عملية حول ما يتطلبه اعتماد البيتكوين من قبل الشركات والمجموعات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك مناقشة السياسات، والأطر المحاسبية، واستراتيجيات التخزين، والتكامل. كما تهدف الفعالية إلى تزويد المديرين الماليين، وأمناء الخزينة، والتنفيذيين الماليين بإرشادات قابلة للتطبيق لاعتماد البيتكوين كأصل احتياطي.

وسيتمكن المشاركون من الاطلاع على البيانات التي تكشف عن تسارع كبير في وتيرة اعتماد البيتكوين من قبل المؤسسات، إذ تشير الأرقام إلى أن الشركات تشتري البيتكوين بمعدل يقارب أربعة أضعاف سرعة إنتاج العملات الجديدة. ومع بروز أبوظبي كمركز عالمي للابتكار في الأصول الرقمية، يُتوقع أن تكون هذه الندوة محطة مفصلية لقطاعي المال والأعمال في المنطقة.