"ألعاب الماسترز 2026" تعلن توقيع شراكات استراتيجية

أبوظبي في 24 نوفمبر/ وام/ أعلنت اللجنة العليا المنظمة لألعاب الماسترز أبوظبي 2026، توقيع سلسلة من اتفاقات الشراكة الاستراتيجية مع عدد من المؤسسات الوطنية والدولية.

وتضمنت الجهات مجموعة موانئ أبوظبي، وبيور هيلث، ومجموعة اللولو العالمية، وميرال، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة الاتحاد للقطارات، ومجموعة شويري.

ووقع الاتفاقات سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بحضور سعادة محمد الجنيبي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لألعاب الماسترز" أبوظبي 2026"، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الشركات الشريكة، من بينهم سلطان الغيثي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة موانئ أبوظبي، وشايسـتا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيور هيلث، وأشرف علي ، المدير التنفيذي لمجموعة اللولو العالمية، وتغريد السعيد، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي وتسويق الوجهات في ميرال، وحميد الشمّري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار وسعادة شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، ويير شويري الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة شويري.

وقال العواني، إن الشراكات تجسد الرؤية المشتركة التي تقود "ألعاب الماسترز "، نحو ترسيخ نموذج عالمي في التعاون، والترابط المجتمعي ونمط الحياة الصحي، وبناء منصة موحدة تُعزز قيم المجتمع والرفاه والتميّز، وتسهم في صناعة إرث اجتماعي وإنساني مستدام للأجيال القادمة، من خلال مؤسسات رائدة وطنياً ودولياً.

وأضاف أن نجاح الألعاب يقوم على روح التعاون، كما أن الاتفاقات تؤكد ثقة شركائنا في رؤية دولة الإمارات وقدرتها على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، والعمل معاً لتعزيز دورألعاب الماسترز، كجسر يربط بين الدول والمجتمعات، لتكون الرياضة لغة مشتركة للتواصل والاحترام المتبادل، بما يعزز الأثر العالمي للحدث، ويسهم في بناء مجتمعات أكثر صحة ونشاطا.