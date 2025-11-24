إعلان تشكيلة منتخب الإمارات المشاركة بكأس العرب 2025

دبي في 24 نوفمبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم قائمة منتخبنا الوطني المشارك في بطولة كأس العرب 2025، المقررة من 1 إلى 18 ديسمبر بمشاركة 16 منتخباً عربياً.

وضمت القائمة : علي خصيف، وخالد عيسى، وحمد المقبالي، ولوكاس بيمنتا، وساشا إيفكوفيتش، وعلاء الدين زهير، وكوامي كوايدو، وروبن فيليب، وخالد الظنحاني، وماركوس ميلوني، وريتشارد أوكونور، وعصام فايز، ونيكولاس خيمينيز، ويحيى نادر، وماجد راشد، ومحمد جمعة ، ولوان بيريرا، وبرونو أوليفيرا، وكايو لوكاس، وعلي صالح، ويحيى الغساني، وحارب عبدالله، وسلطان عادل.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب يوم الجمعة المقبل إلى الدوحة للمشاركة في البطولة، حيث يخوض المنتخب منافساتها ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبي مصر والأردن، إلى جانب الفائز من مواجهة الكويت وموريتانيا في الدور التمهيدي المقرر غداً.