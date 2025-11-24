"راكز" تشارك في معرض الخمسة الكبار 2025

رأس الخيمة في 24 نوفمبر/ وام / تشارك هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" في معرض الخمسة الكبار 2025، في دبي، الحدث الأبرز في قطاع الإنشاءات على مستوى المنطقة، لاستعراض المنظومة الصناعية المتنامية في الإمارة والفرص الاستراتيجية التي توفرها للمصنعين والمقاولين والموردين عبر مختلف سلاسل القيمة في قطاع البناء والتشييد.

وتسلط "راكز" الضوء على منظومتها المتكاملة لخدمة الصناعات المرتبطة بقطاع البناء، والتي تحتضن شركات مثل مجموعة فالة ومجموعة بيكو وشوبا موديولار وهيرا للصناعات إلى جانب العديد من الشركات الإقليمية والدولية العاملة في مجالات التصنيع المتقدم، وتشكيل المعادن وأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف وتقنيات الإضاءة والمواد الهندسية والطلاءات والبناء المعياري والتعبئة والتغليف، وغيرها من القطاعات.

وتوفر المناطق الصناعية المتخصصة التابعة لراكز لهذه الشركات منشآت قابلة للتخصيص وأراض صناعية وخدمات تأسيس سلسة، وربط مباشر بالأسواق الإقليمية والدولية، مما يعزز قدرتها على التطور والتوسع بكفاءة.

كما تسلط الضوء على التوسّع المتواصل للشركات العاملة في قطاع الإنشاءات ضمن منظومتها، ما يعكس جاذبية الإمارة كوجهة تنافسية للتوسع التشغيلي وتشمل الشركات جهات متنوعة تغطي سلاسل التوريد الخاصة بقطاع البناء، بدءا من مواد البناء والأنظمة الهندسية وصولا إلى عمليات التصنيع ذات السعات الكبيرة والتقنيات الإنتاجية المتقدمة.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز"،" يظل معرض الخمسة الكبار منصة محورية لراكز للتواصل مع المستثمرين وقادة الصناعة الذين يشكلون مستقبل قطاع البناء لقد تطورت إمارة رأس الخيمة لتصبح مركزا قويا للتصنيع والعمليات الصناعية مدعومة بتكاليف تنافسية وبنية تحتية حديثة وإمكانية وصول فعالة إلى الأسواق الإقليمية".

وأضاف جلاد "مع تقدمنا في مشاريعنا الرائدة مثل "راك سنترال"و"تك فليكس" نوفر المزيد من الفرص للشركات للتطور ضمن منظومة جاهزة لمتطلبات المستقبل ويستفيد مستثمرونا أيضا من موقعهم المجاور لأبرز مشاريع البناء والتطوير في دولة الإمارات، بما في ذلك مشروع "منتجع وين" والتوسعة الجارية في مطار رأس الخيمة الدولي بما يعزز فرص التعاون والتوريد ويتيح آفاقا واسعة للنمو المستدام، وفي "راكز" نضمن للشركات إمكانية التأسيس والتوسع بثقة من خلال حلول مخصصة، وخيارات متنوعة من المرافق، وبيئة تضع المستثمر في المقام الأول.

وخلال فعاليات المعرض تلتقي "راكز" مع المستثمرين العالميين الراغبين في التوسع داخل دول مجلس التعاون الخليجي، مقدمة حلولا تدعم الإنتاج والتخزين والتوزيع والتصدير بكفاءة عالية كما تستعرض المنطقة الاقتصادية مبادراتها الرامية إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال بما في ذلك خدمات الترخيص الرقمية، ومشاريع التنمية الصناعية المستدامة وبيئة متكاملة تدعم الابتكار والنمو طويل الأمد.