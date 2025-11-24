المحكمة الاتحادية العليا تشارك في المؤتمر العدلي الثاني بالرياض

أبوظبي في 24 نوفمبر/ وام/ شاركت المحكمة الاتحادية العليا في الدولة بوفد رسمي في المؤتمر العدلي الثاني الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض خلال اليومين الماضيين، بحضور واسع من ممثلي الهيئات القضائية والعدلية من مختلف الدول .

مثّل المحكمة الاتحادية العليا وفدٌ برئاسة معالي محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة وعدد من المختصين وبمشاركة واسعة من الهيئات القضائية والعدلية.

وناقش المشاركون أبرز المستجدات والتجارب في تطوير المنظومة العدلية، وتعزيز التعاون القضائي، والابتكار في تقنيات التقاضي والعمل القضائي الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم العدالة وضمان جودة الخدمات القضائية.

وأكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا أهمية هذه المؤتمرات في تبادل الخبرات وترسيخ الشراكات الإستراتيجية بين الأجهزة القضائية في دول مجلس التعاون والدول العربية ودول العالم، والاطلاع على أفضل الممارسات الداعمة لتطوير العمل القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.

واختُتمت أعمال المؤتمر بتوصيات تعزز مسيرة التعاون القضائي المشترك، وتسهم في تطوير الأنظمة العدلية بما يواكب التطورات التشريعية والتقنية الحديثة.