اتحاد المبارزة: ميدالية التضامن الإسلامي تعزز حضور الإمارات القاري

دبي في 24 نوفمبر/ وام/ أكد اتحاد الإمارات للمبارزة أن إحراز المنتخب الوطني أول ميدالية في تاريخ مشاركاته بدورة ألعاب التضامن الإسلامي يُعد محطة مهمة في مسيرة اللعبة، ودافعاً لمواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات بما يعزز من حضور الإمارات على خارطة المبارزة إقليمياً وقارياً.

وكان منتخب الإمارات قد حقق الميدالية البرونزية في منافسات سلاح الفلوريه للفرق ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025، التي شهدت مشاركة أكثر من 3000 لاعب ولاعبة من 57 دولة تنافسوا في 14 رياضة مختلفة.

وضمت تشكيلة المنتخب: فارس البلوشي، وخليفة الكعبي، وعمران البلوشي، وخليفة الزرعوني، بإشراف المدير الفني ومدرب سلاح الفلوريه أسامة عادل، ومدير المنتخبات الوطنية علي الكندي.

وأكد سعادة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للمبارزة، أن الميدالية ثمرة للعمل الإستراتيجي للاتحاد من أجل الارتقاء باللعبة وتوسيع قاعدة نجاحاتها، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يرسخ مكانة الإمارات على المستويات الإقليمية والقارية والدولية.

وقال إن رياضة المبارزة في الدولة تشهد نمواً متسارعاً على الصعيدين الفني والتنظيمي، وإن الفوز بأول ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي يعزز الطموحات ويشكل حافزاً لمواصلة التطوير.