"أبوظبي للرياضات البحرية" يستعرض أحدث التقنيات في "المعرض الدولي للقوارب"

أبوظبي في 24 نوفمبر/وام/ اختتم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، مشاركته في معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2025، بعرض شامل لبرامجه ومبادراته ومشاريعه المجتمعية، وأحدث التقنيات المعتمدة في تنظيم البطولات البحرية.

وأكد النادي في بيان، أن المشاركة المميزة، بفضل متابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بما يسهم في تعزيز دوره، في نشر ثقافة الرياضات البحرية، وتمكين المجتمع والشركاء المهتمين بهذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن جناحه استقطب الكثير من الزوار والعارضين، وشهد عقد لقاءات مع مؤسسات متخصصة، ما يعكس قوة حضوره وتأثيره، ودوره المحوري في الساحة البحرية وتطوير هذا القطاع، ومكانته الريادية في الرياضات البحرية.

وذكر أن الفعاليات تضمنت العديد من العروض المميزة في الفلاي بورد، والدراجات المائية، وحققت نتائج إيجابية، وسط أجواء تفاعلية كبيرة من المتابعين لفعاليات المعرض الدولي.