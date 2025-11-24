غالبية استثمارات الاتحاد الأوروبي تظل داخله

بروكسل في 24 نوفمبر/ وام/ قال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) إن غالبية الاستثمارات الإجمالية للاتحاد الأوروبي تظل داخل الاتحاد نفسه.و فيما يتعلق بالاستثمار الإجمالي في الأصول الثابتة غير الجارية، فقد استثمر (32.8%) فقط في شركات خارج الاتحاد، مع أعلى نسب لإيرلندا (80.3%) والدنمارك (65.9%) والبرتغال (60.5%)، وأدنى نسب لرومانيا (3.6%) والمجر (6.0%) وسلوفاكيا (10.6%).

وفي عام 2023، كان 50.8% من الشركات التابعة الأجنبية التي تسيطر عليها الوحدات المؤسسية المقيمة في دول الاتحاد الأوروبي موجودة خارج الاتحاد.

وسجلت كرواتيا أعلى نسبة لشركاتها التابعة خارج الاتحاد (64.7%) تلتها إسبانيا (60.1%) والبرتغال والسويد (57.9% لكل منهما)، في حين كانت سلوفاكيا (6.6%) واليونان (9.2%) ولاتفيا (19.4%) الأقل.

ومن حيث العمالة، كان 61.6% من الموظفين والعاملين لحسابهم الخاص في الشركات التابعة الأجنبية خارج الاتحاد، حيث سجلت الشركات الإيرلندية أعلى نسبة للعمالة خارج الاتحاد (82.3%) تلتها إسبانيا (77.0%) وبلغاريا (66.7%)، بينما كانت النسب الأدنى في سلوفاكيا (6.2%) ولاتفيا (14.0%) ورومانيا (16.6%).

أما نفقات مزايا الموظفين للشركات التابعة الأجنبية خارج الاتحاد فقد بلغت 59.1%، مع أعلى نسب لإيرلندا (76.1%) وإسبانيا (61.5%) وألمانيا (61.3%)، وأدنى نسب لسلوفاكيا (5.7%) والتشيك (19.5%) ورومانيا (24.0%).

وأوضحت البيانات أن 61.2% من صافي المبيعات للشركات التابعة الأجنبية التي يسيطر عليها الاتحاد الأوروبي تم توليدها خارج الاتحاد، مع أعلى نسب لإيرلندا (77.4%) وهولندا (70.7%) وإسبانيا (69.5%)، وأدنى نسب لسلوفاكيا (6.2%) ولاتفيا (13.1%) والمجر (13.9%).

