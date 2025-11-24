‎جامعة عجمان توقّع اتفاقية مع "ريفيتا لايف"

عجمان في 24 نوفمبر /وام/ وقّعت جامعة عجمان مذكرة تفاهم مع ريفيتا لايف للتركيبات الدوائية، وهي أول صيدلية تركيب مرخّصة في دولة الإمارات، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي والابتكار ضمن قطاع الصيدلة. وتأتي المذكرة في إطار جهود الجامعة لدمج التميز الأكاديمي بالتدريب العملي الذي يُعدّ الطلبة للأدوار المهنية المستقبلية ضمن منظومة الرعاية الصحية.

ووقّع المذكرة كل من الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة، والدكتور غيّوم صفاح، المؤسس والرئيس التنفيذي لريفيتا لايف، بحضور ممثلين عن الجانبين.

وتنص الاتفاقية على توفير تدريب ميداني وتطبيقي لطلبة كلية الصيدلة داخل بيئات عمل مهنية متخصصة، بما يتيح لهم التعرّف على ممارسات الصيدلة التحضيرية واتخاذ القرار في سياقات مهنية واقعية. كما تشمل الاتفاقية تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة وتنفيذ مشاريع بحثية وابتكارية مشتركة بالتنسيق مع مركز الابتكار بجامعة عجمان لدعم التطوير في مجال التركيبات الدوائية والممارسات الصيدلانية المتقدّمة.

كما تفتح الاتفاقية آفاقًا للتعاون في تنفيذ مبادرات صحية، تسهم في ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية، وتعزز التعلم القائم على الممارسة بين الطلبة.

وقال الدكتور كريم الصغير " إن إعداد الكوادر المستقبلية في قطاع الرعاية الصحية يتطلب نهجًا متكاملًا يجمع بين التميّز العلمي والتطبيق العملي. وتأتي شراكتنا مع صيدلية ريفيتا لايف للتركيبات الدوائية لتوسّع فرص الطلبة في التعرّف إلى الممارسات الصيدلانية المتقدمة وخوض تجارب تعليمية قائمة على الابتكار. ويؤكد هذا التعاون التزام جامعة عجمان الاستراتيجي بدعم مسيرة دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار في مجال الرعاية الصحية".

وقال الدكتور غيّوم صفاح: "تفتخر ريفيتا لايف بشراكتها مع جامعة عجمان لتوفير فرص تدريب عملي تُسهم في إعداد الصيادلة المستقبليين لمواكبة متطلبات قطاع الرعاية الصحية الحديث والمتطور. وتعكس الشراكة التزامنا المشترك بتطوير علم وممارسة الصيدلة التحضيرية، وتعزيز التميّز الأكاديمي، ودعم الابتكار من خلال مشاريع بحثية مشتركة. ونسعى معًا إلى تأهيل جيل جديد من المتخصصين في علم الصيدلة يمتلك المعرفة والمهارات والقيم التي تمكّنهم من إحداث أثر إيجابي في رعاية المرضى والمجتمع الصحي بشكل عام، انسجامًا مع عام المجتمع 2025 في دولة الإمارات".