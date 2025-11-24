"أبوظبي الأول" يصدر سنداً إضافياً من الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار

أبوظبي في 24 نوفمبر/وام/ أعلن بنك أبوظبي الأول، عن نجاحه في إصدار سند إضافي دائم من الشريحة الأولى، بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، غير قابل للاستدعاء قبل ست سنوات، بمعّدل فائدة ثابت يبلغ 5.875%.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، يُعزّز هذا الإصدار قاعدة رأس المال لدى البنك مع اقتراب عام 2026، ويدعم استراتيجيته طويلة الأمد في إدارة رأس المال.

وتمّ تحديد التسعير عند 5.875%، أي أقلّ بمقدار 50 نقطة أساس من النطاق الأوّلي الذي يتراوح بين 6.375% – 6.500%. ويشكّل ذلك أدنى عائد لإصدار تقليدي من الشريحة الأولى بالدولار الأمريكي في منطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ مايو 2021، ما يؤكّد القوّة الائتمانية لبنك أبوظبي الأول، ومكانته الريادية باعتباره البنك العالمي لدولة الإمارات.

ووفق البيان، شهد الإصدار إقبالاً قوياً من المستثمرين، مسجّلاً طلباً عالمياً عالي المستوى، ومتنوّعاً؛ يشمل أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، والولايات المتحدة، وآسيا.

وقد تجاوزت الطلبات 3.3 مليار دولار، محققة زيادة تغطية بنحو 3.3 أضعاف، ومسجّلةً أكبر سجل طلبات يحققه بنك إماراتي عند إصدار أدوات رأسمال من الشريحة الأولى، وأكبر سجل طلبات لأي إصدار شريحة أولى في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام.

و قال فيليكس جرين، أمين خزينة المجموعة في بنك أبوظبي الأول، إن نجاح إصدار سند إضافي من الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار، وبعائد يبلغ 5.875%، يعكس القوة الائتمانية لبنك أبوظبي الأول، وثقة المستثمرين به، خاصة في ظل تقلبات السوق، وارتفاع المعروض إقليمياً، ويؤكّد سجل الطلبات القياسي مكانة البنك الراسخة مع اقتراب نهاية العام، ويشير إلى استمرار جاذبية ائتماننا لدى المستثمرين العالميين. كما يجسّد هذا الإصدار مستوى التعاون المتميز بين فرق الخزينة، والعلاقات مع المستثمرين، وأسواق رأس المال.