الأصول المصرفية ترتفع 640 مليار درهم خلال 9 أشهر لتصل إلى 5.2 تريليون بنهاية سبتمبر

أبوظبي في 24 نوفمبر/ وام/ تجاوز إجمالي الأصول المصرفية 5.199 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2025، بنمو قدره 2.2% مقارنة مع 5.087 تريليون درهم في نهاية أغسطس السابق، وذلك وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر سبتمبر الصادر اليوم عن المصرف المركزي.

وسجلت الأصول المصرفية منذ بداية العام نمواً قوياً بنسبة 14%، مرتفعة من نحو 4.559 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024 إلى مستوياتها الحالية، بما يعادل زيادة بنحو 640.8 مليار درهم خلال تسعة أشهر.

وأوضحت البيانات ارتفاع إجمالي الائتمان بنسبة 2.5% من نحو 2.417 تريليون درهم في نهاية أغسطس إلى نحو 2.478 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2025.

ويعود هذا النمو إلى زيادة الائتمان المحلي بقيمة 43.9 مليار درهم والائتمان الأجنبي بقيمة 17.6 مليار درهم.

وجاء ارتفاع الائتمان المحلي نتيجة نمو التمويل الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 0.4%، والقطاع العام "الكيانات المرتبطة بالحكومة" بنسبة 7.2%، والقطاع الخاص بنسبة 1.5%، إلى جانب المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 9.1%.

كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.8% من نحو 3.128 تريليون درهم في نهاية أغسطس إلى 3.186 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2025، مدعوماً بزيادة ودائع المقيمين بنسبة 0.7% لتصل إلى أكثر من 2.891 تريليون درهم، وودائع غير المقيمين بنسبة 14.5% لتبلغ 294.6 مليار درهم.

ووفق التقرير، شهدت ودائع المقيمين تبايناً في الأداء، إذ انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.5%، وتراجعت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.1%، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.7%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 13.8%.

وأشار التقرير إلى انخفاض القاعدة النقدية بنسبة 2.5% من 854.1 مليار درهم في نهاية أغسطس إلى 832.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2025.

وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض الحساب الاحتياطي للبنوك بنسبة 8.9%، متجاوزاً الارتفاع في العملات المصدرة بنسبة 0.9%، وارتفاع الحسابات الجارية وودائع الليلة الواحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 2.4%، والأوراق النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.9%.

وعلى صعيد السيولة النقدية، ارتفع إجمالي عرض النقد "ن1" بنسبة 0.4% من نحو 1.028 تريليون درهم في نهاية أغسطس إلى نحو 1.032 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، ويعود ذلك إلى ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 1% والودائع النقدية بنسبة 0.3%.

كما ارتفع عرض النقد "ن2" بنسبة 1% من نحو 2.562 تريليون درهم إلى نحو 2.589 تريليون درهم، مدفوعاً بزيادة الودائع شبه النقدية بقيمة 22.4 مليار درهم.

وبالمثل، ارتفع عرض النقد "ن3" بنسبة 1.4% من نحو 3.079 تريليون درهم في نهاية أغسطس إلى نحو 3.123 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2025، ويرجع هذا التوسع إلى نمو عرض النقد "ن2" مدعوماً بزيادة الودائع الحكومية بمقدار 17.4 مليار درهم.

إلى ذلك وبحسب البيانات الصادرة اليوم، فقد ارتفعت أصول المصرف المركزي الأجنبية إلى 977 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ972.7 مليار درهم نهاية أغسطس السابق.

وتوزعت أصول المركزي الأجنبية كما في نهاية سبتمبر بواقع 344.1 مليار درهم في الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و581 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و52 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.

وتجاوزت الميزانية العمومية للمركزي1.011 تريليون درهم، توزعت في فئة الخصوم ورأس المال بواقع 466.2 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات الودائع، و300.4 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و165.6 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و29.1 مليار درهم للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 44.2 مليار درهم.

أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 221.4 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و138.1 مليارات درهم في الودائع، و607.7 مليار درهم في الاستثمارات، و44.7 مليار درهم للأصول الأخرى.