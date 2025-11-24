ثقافة وسياحة أبوظبي تُعلن عن الفائزين في مسابقة بيت الحرفيين للتصميم

أبوظبي في 24 نوفمبر/ وام / أعلن بيت الحرفيين التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والمُكرّس للحفاظ على تراث الحرف التقليدية الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع "مؤسسة مبادلة"، عن الفائزين في "مسابقة بيت الحرفيين للتصميم".

وهدفت المسابقة إلى تعزيز الابتكار والاحتفاء بالحرف الإماراتية التقليدية، إلى جانب توفير منصة للمواهب الصاعدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن فئتين هما: تصميم الأثاث وتصميم المنتجات.

وخلال حفل توزيع الجوائز تم الإعلان عن الفائزين في فئة تصميم الأثاث وهم: خالد الشاكر ومحمد سمارة (المركز الأول)، مصطفى زكريا (المركز الثاني)، جيرالد جيسون كروز (المركز الثالث)، وآية الخطيب (المركز الرابع). أما في فئة تصميم المنتجات وفن الديكور، فقد حصلت أديتي باتواني على المركز الأول، مع تكريم خاص لكل من مروة سيد أحمد وغادة الصايغ.

وتأتي المسابقة ضمن الشراكة الممتدة لخمس سنوات بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي و"مؤسسة مبادلة"، والتي تهدف إلى ضمان استدامة الحرف التقليدية وتطورها، بما يسهم في مد جسور الربط بين الأجيال وإلهام الابتكار المستمد من الهوية الإماراتية. وبصفتها شريكًا رئيسيًا، أدت "مبادلة" دورًا محوريًا في دعم المواهب الإبداعية والحفاظ على التراث الإماراتي من خلال المبادرة، تماشيًا مع التزامها بتمكين الجيل الجديد من المصممين والحرفيين.

وتأتي الجوائز تتويجًا لمرحلة تصميم وإنتاج مكثفة، تلتها عملية تقييم دقيقة من قبل لجنة التحكيم. وقد جرى اختيار الفائزين في كل فئة استناداً إلى معايير دقيقة شملت الإبداع، والحرفية، والابتكار، وملاءمة العمل للموضوع المطروح، والقيمة الفنية والجمالية للتصميم.

وشهدت فئة تصميم الأثاث تقديم قطع فنية مبتكرة، بداية من الكراسي وصولًا إلى مصابيح الإضاءة، تمزج بين التقنيات التقليدية والأشكال الجمالية المعاصرة. أما فئة تصميم المنتجات، فقد تضمنت مشاركات لتصميمات فريدة، تحت عنوان "الأدوات المنزلية اليومية" مثل السيراميك، والإكسسوارات، بأساليب جديدة مبتكرة. ومثل التعاون الوثيق بين المشاركين والحرفيين المحترفين جوهر هذه العملية الإبداعية، مما أثمر عن تصاميم تجسّد الجسر بين إرث الماضي وروح الحاضر.

ضمت لجنة التحكيم الموقرة نخبة من الخبراء في مجالات التصميم والعمارة والثقافة، من بينهم ممثلون عن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ومبادلة، إلى جانب المصممين المشهورين عبدالله الملا، مهندس معماري، وعمر القرق، مهندس معماري ومصمم.

ونجحت مسابقة بيت الحرفيين للتصميم في توحيد جهود المصممين والاستوديوهات الإبداعية والطلاب، مانحة إياهم منصة فريدة للتفاعل المباشر مع الحرفيين، وإعادة ابتكار الحرف الإماراتية التقليدية بروح معاصرة. كما جسد حفل توزيع الجوائز الدمج والتناغم الناجح بين الإرث الثقافي العريق والابتكار الحديث، مقدمًا رؤية لمستقبل التصميم المستوحى من التراث الثقافي الغني وروح الإبداع التي تميّز الهوية الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال تعاونها الوثيق مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، تواصل "مؤسسة مبادلة" التأكيد على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي بوصفه جزءًا أساسيًا من استثماراتها المجتمعية الهادفة إلى دعم الصناعات الإبداعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورسخّت المسابقة المفتوحة لجميع الفنانين والمصمّمين المتميزين وطلاب الفنّ والتصميم في مؤسسات التّعليم العالي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مكانتها كمنصة داعمة للمواهب المحلية. كما تُعد المسابقة واحدة من العديد من المبادرات التي تُعبّر من خلالها الدائرة عن التزامها الراسخ بحماية وصون وتعزيز التراث الثقافي والتاريخي الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة والترويج لمقوماتها الثقافية.