ركن للخيول في منصة "ذاكرة الوطن" بمهرجان الشيخ زايد

أبوظبي في 24 نوفمبر/ وام/ خصّص الأرشيف والمكتبة الوطنية ركناً متميزاً للخيول ضمن منصة «ذاكرة الوطن» المشاركة في مهرجان الشيخ زايد 2025–2026، وذلك بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية، في إطار إبراز مكانة الخيول في التراث الوطني واهتمام الشيوخ الكرام برياضة الفروسية.

وعرض الركن مجموعة من الصور والأفلام الوثائقية القصيرة التي تجسّد اهتمام شيوخ الإمارات بالخيول، من بينها صور تاريخية نادرة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وهو يتفقد الخيول المشاركة في السباقات، إضافة إلى صور له مع عدد من خيوله.

كما تضمّن الركن صورة للشيخ زايد بن خليفة الأول "رحمه الله " وسط مجموعة من الفرسان والخيول بجانب قصر الحصن، وصورة أخرى تعود إلى عام 1904 له قرب القصر مع أحد خيوله، ويتوسط الركن مجسّم ضخم لحصان عربي أصيل.

وزُيّنت جدران الركن بصور لأبناء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وهم يمتطون الخيل، في تجسيد لحرصه – رحمه الله – على تعليمهم هذه الرياضة العربية الأصيلة التي تُعد رمزاً للشجاعة والرجولة.

ويعرض الأرشيف والمكتبة الوطنية عبر شاشة خاصة مواد فيلمية توثّق اهتمام الشيخ زايد برياضة الفروسية والخيول، إلى جانب مشاركات الشيوخ وتميزهم في سباقات الخيل.

ويأتي تخصيص هذا الركن امتداداً لجهود الأرشيف والمكتبة الوطنية في توثيق التراث المرتبط بالخيول، ومن أبرزها موسوعة «العاديات» المكوّنة من خمسة مجلدات تضم أكثر من ألف صفحة تبحث في أنساب الخيل وأوصافها، وطباعها وطرق تربيتها، وعلاجها واستخداماتها، وأدواتها وأعلامها، إضافة إلى أرشيف غني بالصور الفوتوغرافية والمواد الفيلمية التي توثّق اهتمام القيادة الرشيدة برياضة الفروسية رمز الشجاعة والرجولة.